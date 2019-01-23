Процесс создания Aurus показали на видео

Минпромторг опубликовал видеоролик, в котором можно ознакомиться с этапами создания первого российского люксового автомобиля.

Министерство промышленности и торговли опубликовало впечатляющий ролик, который показывает процессы создания седана Aurus Senat и лимузина на его базе. Также в видео показан процесс испытаний и сборки автомобилей в спеццеху ФГУП НАМИ.

Семейство автомобилей Aurus создано на Единой модульной платформе (ЕМП) и включает в себя седан Senat, лимузин для первых лиц на его базе, микроавтобус Arsenal и внедорожник Komendant. Сегодня седаны, лимузины и микроавтобусы оснащаются 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 598 л.с. и автоматом разработки российской компании КАТЕ.

На бронированных лимузинах передвигаются Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Кортеж президента России также состоит из автомобилей Aurus: седанов Senat и микроавтобусов Arsenal, которые сопровождают лимузин.

В перспективе планируется развернуть массовое производство автомобилей Aurus объемом до 8 тыс. автомобилей в год. Заниматься этим будет компания «Соллерс», которая выбрана НАМИ (основной заказчик по проекту) в качестве партнера.

В конце прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров раскрыл некоторые детали о внедорожнике Комендант.

«За рулем» изучил Аурус Сенат на минувшем Московском международном автосалоне и показал его в деталях в видеоролике.

В июле 2018 года стало известно, что компания из Объединенных Арабских Эмиратов приобретает 30% отечественного бренда Aurus.

Фото: Aurus

Видео: YouTube