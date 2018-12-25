Глава Минпромторга рассказал, каким будет внедорожник Aurus Komendant

В большом интервью Денис Мантуров рассказал о дальнейших планах относительно бренда Aurus и о том, когда будет налажено серийное производство автомобилей марки.

В 2018 году Минпромторг запустил масштабный проект — Aurus. Много было опасений, что лимузин для президента не успеют доделать до инаугурации, но все прошло гладко. Были и есть ли сейчас у проекта проблемы? На этот и другие вопросы Денис Мантуров ответил в большом интервью агентству ТАСС.

В реализации крупных проектов всегда есть проблемы, признался министр, но это не первый масштабный проект, и автомобили Aurus конкурируют с машинами премиального автосегмента — Bеntley, Rolls—Royce, Maybach от Mercedes, только дешевле их на 15%. Причем есть шанс, что цена на седан будет снижаться, ведь по мере увеличения серийности автомобиля снижается закупочная цена агрегатов и компонентов.

Проект продолжает развиваться — завершается сертификация седанов и лимузинов Aurus Senat и начинается сертификация микроавтобуса Aurus Arsenal. В феврале-марте создадут прототип внедорожника Комендант, изготовление кузовов уже началось. Мантуров отметил, что готовят именно внедорожник: у автомобиля «высокий клиренс, блокировка дифференциала на всех колесах и два ведущих моста в „автомате“».

С 2020 года начнется серийное производство автомобилей на заводе Sollers в Алабуге. Там будут созданы мощности для выпуска 5 тыс. штук в год. Также Мантуров рассказал, как ведет себя партнер проекта — компания из Объединенных Арабских Эмиратов Tawazun, доля которой в проекте составляет 30%. Она включилась в проект и рассматривает возможности сборки машин на территории ОАЭ. Скорее всего, начнут с многофункционального внедорожника, который подходит для их непростой местности, в том числе для пустынь. Возможно даже, ему придется конкурировать с внедорожником Toyota Land Cruiser, который там очень популярен, причем у нашего Aurus Komendant более мощный двигатель, напомнил министр.

«За рулем» изучил Аурус Сенат на минувшем Московском международном автосалоне и показал его в деталях в видеоролике.

В июле стало известно, что компания из Объединенных Арабских Эмиратов приобретает 30% отечественного бренда Aurus.

На презентации бренда Aurus, которая состоялась 23 мая, журналистам посоветовали забыть служебное слово «Кортеж» и именовать новый бренд исключительно Aurus.



Фото: НАМИ