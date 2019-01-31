Автомобили Путина испытали при —41 градусов. Выдержали

Автомобили Aurus (седаны и лимузин) привезли на тесты в Ноябрьск — второй по численности город Ямало-Ненецкого автономного округа России, сообщил мимоходом телеканал «Россия-24» во время рассказа о прогнозе погоды. Машины испытывались в условиях крайне низких температур — сейчас в Ноябрьске 41 градус мороза, но как сообщила представитель Гидрометцентра Елена Волосюк, «по ощущениям» это как минус 50. Такие морозы хорошо подходят для испытаний отечественного лимузина премиум-класса.
Несколько автомобилей заметили жители города, причем один из них был в необычном белом цвете. Буквы на номерных знаках машин в Ноябрьске совпадают с буквами на автомобиле для первого лица государства. Позже в местной администрации уточнили, что машины прибыли, чтобы пройти тест-драйв в суровых климатических условиях.
Елена Волосюк предложила после Крайнего Севера отправить Аурусы в Причерноморье, чтобы понять, как ведут себя автомобили в условиях резких перепадов температур. Там сейчас столбики термометров поднимаются до 15–18 градусов.
Теперь будем ждать официальных комментариев разработчиков автомобилей.
- На лимузин Aurus Senat недавно пересел и глава правительства Дмитрий Медведев.
- Денис Мантуров рассказал о дальнейших планах относительно линейки Aurus, например, каким будет внедорожник Aurus Komendant.
- Мировая премьера седана Aurus Senat состоялась на Московском международном автосалоне.
Видео: YouTube/Россия 24
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