Поездку Медведева на Аурусе показали на видео. Получилась реклама

Пресс-служба Правительства России опубликовала видеоролик, в котором премьер-министр России спешит на Гайдаровский форум на лимузине отечественного автопроизводителя.

В рекламных кампаниях крупных автопроизводителей часто снимаются актеры первой величины, а сами видеоролики делают режиссеры с мировым именем. Но российский бренд Аурус, кажется, переплюнул всех, когда привлек к раскрутке своей продукции первых лиц государства.

Ведь в прошлом году рекламой Ауруса занимался Владимир Путин. Например, он сам садился за руль седана Аурус Сенат и катал президента Египта по гоночной трассе. Накануне состоялся первый публичный выезд Дмитрия Медведева на лимузине Aurus Senat, и это стало едва ли не самой обсуждаемой темой в кулуарах Гайдаровского форума, куда премьер-министр и приехал на российском лимузине.

Пресс-служба Правительства России отреагировала оперативно на такой ажиотаж и опубликовала видеоролик с фрагментами поездки Медведева. С наклеенными титрами некоторых технических особенностей Ауруса. Ну чем не рекламный ролик? Выскажите свое мнение: какое впечатление произвел на вас этот видеосюжет? А мы, на всякий случай, воздержимся от оценки его режиссуры.

Фото, видео: YouTube