Поездку Медведева на Аурусе показали на видео. Получилась реклама

В рекламных кампаниях крупных автопроизводителей часто снимаются актеры первой величины, а сами видеоролики делают режиссеры с мировым именем. Но российский бренд Аурус, кажется, переплюнул всех, когда привлек к раскрутке своей продукции первых лиц государства.
Ведь в прошлом году рекламой Ауруса занимался Владимир Путин. Например, он сам садился за руль седана Аурус Сенат и катал президента Египта по гоночной трассе. Накануне состоялся первый публичный выезд Дмитрия Медведева на лимузине Aurus Senat, и это стало едва ли не самой обсуждаемой темой в кулуарах Гайдаровского форума, куда премьер-министр и приехал на российском лимузине.
Пресс-служба Правительства России отреагировала оперативно на такой ажиотаж и опубликовала видеоролик с фрагментами поездки Медведева. С наклеенными титрами некоторых технических особенностей Ауруса. Ну чем не рекламный ролик? Выскажите свое мнение: какое впечатление произвел на вас этот видеосюжет? А мы, на всякий случай, воздержимся от оценки его режиссуры.
- В конце прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров раскрыл некоторые детали о внедорожнике Комендант.
- «За рулем» изучил Аурус Сенат на минувшем Московском международном автосалоне и показал его в деталях в видеоролике.
- В июле 2018 года стало известно, что компания из Объединенных Арабских Эмиратов приобретает 30% отечественного бренда Aurus.
- На презентации бренда Aurus, которая состоялась 23 мая, журналистам посоветовали забыть служебное слово «Кортеж» и именовать новый бренд исключительно Aurus.
Фото, видео: YouTube
Читать комментарии (2)