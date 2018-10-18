Владимир Путин сел за руль седана Аурус Сенат

Возможности нового российского автомобиля представительского класса глава государства продемонстрировал на гоночной трассе «Сочи Автодром».



Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси прибыли в Олимпийский парк Сочи на лимузине Аурус Сенат. Главы государств осмотрели минивэн Арсенал и короткобазный седан Сенат, на котором позже совершили поездку по трассе, сообщает ТАСС. Сопровождал президентов и давал пояснения в ходе осмотра гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Напомним, Аурус — российская марка представительских автомобилей, которая была создана в рамках работ по проекту «Единая модульная платформа» («Кортеж») по заказу Минпромторга институтом НАМИ и российским холдингом «Соллерс». Названия автомобили, входящие в продуктовую линейку, получили в честь башен Кремля: седан и лимузин носят имя Сенат, внедорожник — Комендант, минивэн — Арсенал.

Владимир Путин сел за руль седана Аурус Сенат

Фото: ТАСС

Владимир Путин сел за руль седана Аурус Сенат

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые