Владимир Путин сел за руль седана Аурус Сенат

Возможности нового российского автомобиля представительского класса глава государства продемонстрировал на гоночной трассе «Сочи Автодром».

Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси прибыли в Олимпийский парк Сочи на лимузине Аурус Сенат. Главы государств осмотрели минивэн Арсенал и короткобазный седан Сенат, на котором позже совершили поездку по трассе, сообщает ТАСС. Сопровождал президентов и давал пояснения в ходе осмотра гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Напомним, Аурус — российская марка представительских автомобилей, которая была создана в рамках работ по проекту «Единая модульная платформа» («Кортеж») по заказу Минпромторга институтом НАМИ и российским холдингом «Соллерс». Названия автомобили, входящие в продуктовую линейку, получили в честь башен Кремля: седан и лимузин носят имя Сенат, внедорожник — Комендант, минивэн — Арсенал.

Всю линейку бренда Aurus полностью сформируют к 2020 году, а где будут производить эти автомобили, решат до конца года. Скорее всего, на площадке Соллерс в Алабуге (Татарстан).

Рассмотреть Аурус Сенат в деталях можно с помощью нашей фотоподборки.

Впервые официально этот автомобиль показали на Международном московском автосалоне летом этого года. Главный редактор «За рулем» в видеообзоре рассказывает о своих впечатлениях о модели .



Фото: ТАСС