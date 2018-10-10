Где будут собирать Аурусы для простых смертных? Площадку найдут до конца года

Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сказал в ходе правительственного часа в Госдуме.

«Вся линейка (бренда Aurus) должна быть завершена к 2020 году. Мы имеем в виду использование мощностей индустриального партнера, мы в свое время определялись, кто в этой кооперации будет участвовать — это компания „Соллерс“. Возможно, эти мощности будут использоваться в Алабуге в Татарстане, есть другие варианты, мы до конца года должны окончательно принять решение — с минимальными затратами реализовать индустриальную модель этого проекта», — сказал Денис Мантуров.

Он также напомнил, что в начале следующего года появится прототип внедорожника, а полностью линейка автомобилей Aurus будет готова до конца 2019 года.

В рамках проекта представят также электрический мотоцикл, выполненный в стилистике проекта Aurus, но сначала все-таки важно завершить автомобильный проект, в который входят седан, лимузин, минивэн и SUV.