Где будут собирать Аурусы для простых смертных? Площадку найдут до конца года

«Вся линейка (бренда Aurus) должна быть завершена к 2020 году. Мы имеем в виду использование мощностей индустриального партнера, мы в свое время определялись, кто в этой кооперации будет участвовать — это компания „Соллерс“. Возможно, эти мощности будут использоваться в Алабуге в Татарстане, есть другие варианты, мы до конца года должны окончательно принять решение — с минимальными затратами реализовать индустриальную модель этого проекта», — сказал Денис Мантуров.
Он также напомнил, что в начале следующего года появится прототип внедорожника, а полностью линейка автомобилей Aurus будет готова до конца 2019 года.
В рамках проекта представят также электрический мотоцикл, выполненный в стилистике проекта Aurus, но сначала все-таки важно завершить автомобильный проект, в который входят седан, лимузин, минивэн и SUV.
- Ранее гендиректор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов отмечал, что его компания возьмется за промышленную сборку автомобилей проекта только на отметке спроса свыше 1,5 тыс. штук в год. 200–250 автомобилей можно произвести и в Москве, на площадке НАМИ.
- Официально седан Аурус Сенат показали на Московском международном автосалоне. Корреспонденты «За рулем» изучили экспонат детально, об этом- в нашем видео.
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