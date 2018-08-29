Мантуров: Мотоцикл президентского «Кортежа» будет полностью электрическим

А экстерьер байка выполнят в стилистике проекта Aurus, сообщил глава Минпромторга.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что работа над созданием мотоцикла ведется, однако это не приоритетная задача.

«Я могу сказать, что мы этим вопросом (мотоциклом проекта Aurus) занимаемся, он стоит у нас в повестке, но это точно не самая приоритетная задача, потому что у нас главная задача — именно завершить все работы по тому модельному ряду, за который мы изначально брались — это седан, лимузин, минивэн и SUV. Мотоцикл будет полностью электрическим. Но его внешний вид будет вписан в модельный ряд Aurus», — сказал министр.

В линейку техники проекта Aurus входят автомобили класса люкс для первых лиц государства: лимузин, седан, минивэн, большой кроссовер (появится в следующем году), маленький кроссовер (разработка только началась) и мотоцикл сопровождения. Машины проекта базируются на Единой модульной платформе (ЕМП), созданной НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Государство затратило на проект более 12,4 млрд рублей.

В свободной продаже «президентская» техника тоже появится, но не ранее 2019 года. Автомобили будут недешевыми: цена седана стартует от 10 млн рублей.

Фото: АО Концерн «Калашников»

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые