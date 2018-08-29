Мантуров: Мотоцикл президентского «Кортежа» будет полностью электрическим

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что работа над созданием мотоцикла ведется, однако это не приоритетная задача.
«Я могу сказать, что мы этим вопросом (мотоциклом проекта Aurus) занимаемся, он стоит у нас в повестке, но это точно не самая приоритетная задача, потому что у нас главная задача — именно завершить все работы по тому модельному ряду, за который мы изначально брались — это седан, лимузин, минивэн и SUV. Мотоцикл будет полностью электрическим. Но его внешний вид будет вписан в модельный ряд Aurus», — сказал министр.
В линейку техники проекта Aurus входят автомобили класса люкс для первых лиц государства: лимузин, седан, минивэн, большой кроссовер (появится в следующем году), маленький кроссовер (разработка только началась) и мотоцикл сопровождения. Машины проекта базируются на Единой модульной платформе (ЕМП), созданной НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Государство затратило на проект более 12,4 млрд рублей.
В свободной продаже «президентская» техника тоже появится, но не ранее 2019 года. Автомобили будут недешевыми: цена седана стартует от 10 млн рублей.
- То, что кроме большого SUV ведутся работы над более доступным маленьким кроссовером, подтвердил в одном из интервью главный дизайнер НАМИ Юрий Черненко. Впрочем, распространяться о деталях он особо не стал.
- Мотоцикл для почетного эскорта президентских автомобилей, который разрабатывает концерн «Калашников», также поступит в свободную продажу. Ранее глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов говорил, что оснащаться он будет оппозитным двигателем мощностью 150 л.с. Вероятно, речь шла об одной из его версий.
- Впервые автомобили проекта Aurus публике покажут сегодня на Московском международном автосалоне в 10.50 по мск. Следите за нашей онлайн-трансляцией.
Фото: АО Концерн «Калашников»
Читать комментарии