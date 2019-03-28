Aurus готовит новые модели: спорткар и кабриолет для парадов

Речь идет не о седанах, внедорожниках или минивэнах, а о парадном кабриолете для замены ЗИЛов и спорткаре.

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Две новые модели Aurus готовятся разными подразделениями. Над кабриолетом, который будет принимать участие в парадах, работают специалисты НАМИ, а над спорткаром — инженеры Aurus.

Дизайн кабриолета для парадов будет схож с внешностью Aurus Senat S600, заверяет «Российская газета», в распоряжении которой оказался снимок новинки. Опубликовать фотографию издание не смогло из-за условий «коммерческой тайны». Автомобиль оснастили мягкой складной крышей и, как и кабриолеты ЗИЛ, — регулируемым поручнем, установленным в центре салона машины.

Работа над созданием кабриолета для парадов подходит к концу, а это значит, что мы можем увидеть его 9 мая этого года на Красной площади. Напомним, автомобиль должен прийти на смену машинам ЗИЛ-41041 АМГ образца 2009 года, которые в свое время сменили кабриолеты ЗИЛ-41044. В НАМИ корреспонденту ЗР отказались прокомментировать публикацию, но и не опровергли появившуюся информацию.

«Я не могу пообещать, что это будет 2019 год, но в 2020 году обещаю 100%», — заявил в августе прошлого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров, отвечая на вопрос о сроках выхода кабриолета Aurus для парадов.

Второй новинкой бренда Aurus станет спорткар. Тизерное видео автомобиля появилось сегодня на официальной странице компании в Твиттере. В конце ролика показан гоночный автомобиль категории LM P2. Такие автомобили создаются для участия в гонках на выносливость World Endurance Championship (WEC).

Другой информации о проекте пока нет. Это может быть как новая модель, так и спонсорство команды, участвующей в заездах WEC, предоставление мотора и так далее. Второе более вероятно, так как недавно было сделано заявление о поддержке компанией Aurus российской гоночной команды G-Drive Racing. Пока неизвестно, имеет ли опубликованный ролик отношение к этому заявлению.

В пресс-службе Aurus от комментариев отказались, сославшись на то, что официальная информация по опубликованному сегодня видео появится в понедельник 1 апреля.

Фото, видео: Aurus