Материалы по темеРассекречены парадные кабриолеты Aurus — увидим их 9 мая
Самую обсуждаемую новинку последнего времени — кабриолеты Aurus — впервые показали без камуфляжа на репетиции в подмосковном Алабино, где проходит последняя совместная тренировка пеших расчетов, механизированной колонны и авиации.
О том, что автомобили российского автомобильного бренда премиум-класса Aurus могут принять участие в Параде Победы, ранее говорил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Кабриолеты на базе седана Aurus Senat S600 сменят парадные ЗИЛ-41041 АМГ, которые были построены в ателье Нижнего Новгорода при Горьковском автозаводе. ЗИЛы создавались на платформе американских тяжелых пикапов, а новые кабриолеты базируются на Единой модульной платформе, разработанной для всего модельного ряда Aurus.
- Прототип внедорожника премиальной линейки — Aurus Komendant тоже должны вскоре показать.
- Мировая премьера первого автомобиля марки Aurus состоялась на Международном Московском автосалоне.
- На открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье президент России Владимир Путин прибыл на отечественном лимузине Aurus.
Видео: YouTube
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