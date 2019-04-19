Кабриолеты Aurus впервые показали без камуфляжа

Автомобили удалось заснять на репетиции парада в честь Дня Победы в подмосковном Алабино.

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Рассекречены парадные кабриолеты Aurus — увидим их 9 мая

Самую обсуждаемую новинку последнего времени — кабриолеты Aurus — впервые показали без камуфляжа на репетиции в подмосковном Алабино, где проходит последняя совместная тренировка пеших расчетов, механизированной колонны и авиации.

О том, что автомобили российского автомобильного бренда премиум-класса Aurus могут принять участие в Параде Победы, ранее говорил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Кабриолеты на базе седана Aurus Senat S600 сменят парадные ЗИЛ-41041 АМГ, которые были построены в ателье Нижнего Новгорода при Горьковском автозаводе. ЗИЛы создавались на платформе американских тяжелых пикапов, а новые кабриолеты базируются на Единой модульной платформе, разработанной для всего модельного ряда Aurus.

Видео: YouTube

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