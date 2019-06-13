Опубликован топ-10 самых дорогих автомобильных брендов мира

В общем списке самых дорогих брендов мира автомобильные сдают позиции, и только Volkswagen переместился немного вверх.

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Автопроизводителей можно сравнивать по самым разным показателям — объемам продаж, прибыли, количеству подписчиков в социальных сетях и т.д. Однако есть критерий, который не зависит от перечисленных и оценивается по узнаваемости, что достигается за счет разного рода рекламы и зависит от применяемых бизнес-моделей.

Новое исследование, проведенное Kantar Millward Brown и получившее название BrandZ Top 100, определило наиболее дорогие мировые бренды 2019 года. Согласно ему, Toyota остается самым дорогим автомобильным брендом мира уже шестой год подряд. Следом за ним идут Mercedes-Benz и BMW.

Из первой десятки автомобильных брендов только три вошли в первую сотню абсолютных лидеров. В 2018 году их было пять, а в 2017-м — шесть. Toyota оказалась на 41-м месте, а Mercedes-Benz и BMW — на 54-м и 55-м местах, причем все они сдали позиции по сравнению с рейтингом 2018 года. Ford и Honda из абсолютной сотни выбыли.

Другие семь автомобильных брендов первой десятки — это, в порядке убывания ценности, Honda, Ford, Nissan, Tesla, Audi, Volkswagen и Porsche. Надо отметить, что только Volkswagen смог подняться вверх в рейтинге, поскольку он сейчас активно восстанавливается после дизельного скандала, так называемого дизельгейта. Все остальные автопроизводители сдали позиции. Новичок десятки Porsche появился здесь только благодаря тому, что индийская Maruti-Suzuki пала слишком низко.

Автомобильные бренды обесцениваются, потому что их бизнес-модель находит меньший отклик у потребителей по сравнению с бизнес-моделями цифровых компаний, таких как Amazon (первое место в списке 100 лучших 2019 года), Apple и Google. Сегодня потребителей больше интересуют те бренды, которые помогают получать разного рода информацию и знания, а не те, которые выпускают вещи.

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Фото: Toyota