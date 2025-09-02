#
ЛАЗ‑695Е — что сделало его по-настоящему классным автобусом?

«За рулем» рассказал об особенностях советского двигателя V8 на ЛАЗ‑695Е

Автобус ЛАЗ‑695 запустили в мелкосерийное производство во Львове в 1956 году, а уже в 1958-м начали выпускать модернизированную версию ЛАЗ‑695Б.

От мала до велика: 10 самых любимых автобусов СССР

Появление нового большого автобуса считалось важным для страны событием, но по-настоящему успешным ЛАЗ стал далеко не сразу.

В новом номере журнала «За рулем» – подробный рассказ об этапах этого большого пути. Обозреватель Сергей Канунников отмечает, что 6-цилиндровый нижнеклапанный двигатель объемом 5,56 литра, применявшийся на ЛАЗ‑695Б, выдавал всего 109 л.с. при 2800 об/мин и для тяжелого автобуса был явно слаб.

ЛАЗ‑695Е
ЛАЗ‑695Е
Поэтому на модернизированном ЛАЗ‑695Е, выпуск которого развернули в 1963 году, движок был уже другим.

Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Верхнеклапанный V8 рабочим объемом 6,5 литра развивал уже 150 л.с. при 3200 об/мин, и с ним автобус стал заметно динамичнее. Правда, платой за это стал огромный расход топлива: паспортный показатель – 35 л/100 км в реальной жизни вырастал минимум в полтора раза... Тем не менее, почти на столько же выросшая мощность сделала управление машиной более легким, а в эксплуатации V8 показал себя куда более надежным и долговечным.

А что еще помогло ЛАЗу стать настоящей легендой дорог СССР? Читаем полный рассказ в сентябрьском номере «За рулем»! Уже в продаже!

  «За рулем» можно смотреть на YouTube

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Канунникова «На две буквы» из журнала «За рулем» № 09 за 2025 год.

Иннокентий Кишкурно
Фото:из архива «За рулем»
02.09.2025 
Фото:из архива «За рулем»
