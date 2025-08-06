Как один из самых медленных экипажей победил в классе? Интересная история

Экипаж №53 Mazda Karting Academy стал лидером в классе GT Light по итогам трех этапов REC

9 августа, в субботу, Российская серия гонок на выносливость возвращается на подмосковный автодром после успешного третьего этапа на автодроме Игора Драйв.

На старт Гран При АВТОРАДИО REC 4ч MRW выйдет три десятка экипажей, в том числе и новые.

К завершающим двум этапам серии ситуация в абсолютном зачете стала непредсказуемой, три лидирующих позиции на предыдущих этапах заняли разные экипажи: №33 Time4Race на Mercedes AMG-GT3, №37 Искра Моторспорт на Lamborghini Huracan EVO GT 3 и № 013 Сapital RT на Mercedes AMG-GT3. Единственное, что видно из существующего расклада, что спорт прототипы пока не претендуют на первое место в абсолюте.

В личном зачете пилотов первыми в очковой таблице стоят: «звездный» пилот российского кольца Михаил Алешин и его опытный напарник Денис Ременяко (Сapital RT), за ними следуют пилоты экипажа спорт прототипа №29 (TEAMGARIS): Константин Терещенко, Константин Захаревский и Станислав Захарук. На третьей позиции многократный участник международных серий эндуранс Сергей Столяров из YADRO Motorsport.

Класс GT Pro

В классе GT Pro заметно прибавляется участников. На четвертый этап REC новый экипаж на AUDI R8 LMS GT3 EVO2 № 41 выставляет команда V Racing, впервые стартовавшая на предыдущем этапе в классе GT. Это уже восьмой автомобиль GT3 в зачете серии.

Интриги прибавляет и то, что экипаж №33 Искра Моторспорт (победитель первого этапа REC) так и не смог восстановить машину после второго этапа и пропускает уже вторую гонку сезона.

Класс СN Pro

В классе спорт прототипов СN Pro лидерство уверенно удерживает № 29 TEAMGARIS. Фаворит прошлого года команда Blackthorn №111 пока лишь на четвертой позиции в серии. Также темп чуть потерян по сравнению с предыдущим сезоном у команды Balchug Racing №21, занявшей третью позицию за №31 SVL ЦСКА Racing.

Класс GT

Класс GT: в пелотон в субботу добавится экипаж на BMW е-92 команды OBAGRA RT №78, которая еще ни разу не выступала в REC в этом классе и «перешла» из GT Light после третьего этапа. Лидером зачета класса является команда SHISHKOIL&YUKA ADV PRO RT с экипажем №1 на Mercedes AMG-GT4. Однако, Capital RT №13 и YADRO Motorsport №48 (также на Mercedes AMG-GT4) отстают буквально на несколько очков от лидера, что делает расклад в классе более непредсказуемым.

Класс GT Light

Класс GT Light по итогам трех предыдущих гонок стал настоящей сенсацией и ярким выражением сути марафонских автомобильных гонок.

Лидером в классе к субботнему этапу на MRW является экипаж №53 Mazda Karting Academy. При этом экипаж №53 восьмой по скорости в классе и уступает самому быстрому автомобилю в классе на трассе в Игоре – 44,4 км/час. (179,7 против 224,1км/ч).

Экипаж №53 Mazda Karting Academy

Лидерство экипажа №53 в GT Light установлено даже несмотря на самое «суровое» в истории серии наказание от судей за нарушение правила регламента о нахождении одного пилота за рулем на REC 4ч Игора Драйв. Остановкой на 5 минут на питлейн были буквально сведены на нет все шансы экипажей MKA на победу на этом этапе.

C отрывом в 21 очко от №53 Mazda Karting Academy в итоговой таблице на втором месте стоит экипаж HOGO №11 и на третьем месте – экипаж № 444 Club Seat RT.

«Экипажи быстро восстанавливаются после сложнейшего этапа на Игора Драйв, где дождь и жара стали настоящим марафонским испытанием для тридцати пяти наших участников. На старт предстоящего этапа также заявлено более тридцати экипажей. Любого организатора радует, когда в соревновании непредсказуемы итоговые результаты. Мы, организаторы, сами с огромным интересом ждем этапа 9 августа. Пока жаль, что российские машины все еще не на старте, но надежда нас не покидает. А к финальной гонке в октябре уже заявляются новые экипажи», – поделилась эмоциями Анастасия Бендикова, генеральный организатор REC.

Для зрителей на трассе организованы дополнительные развлечения и программы. Вход на автодром с 13:30, предстартовая процедура 16:30, старт гонки 17:00.