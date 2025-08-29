Что общего у Икаруса, Porsche, Запорожца и Rolls-Royce — отчет со «Спутника»

Эксперт «За рулем» рассказал о прошедшей в Калуге автомобильной выставке

В предпоследние выходные августа в Калуге состоялась уже третья выставка исторической техники «Спутник». Мы не просто посетили ее, но и стали информационными партнерами мероприятия.

С каждым годом масштаб выставки растет, и в этом году она превратилась в настоящий фестиваль.

На точку приехало полторы сотни автомобилей. Причем это были не только легковые машины, но и автобусы, и даже троллейбус! А еще в этом году в формате выставки прошло ретроралли, также носящее имя «Спутник». И все это под аккорды нескончаемого концерта.

В рамках выставки прошли выступления артистов, детей, показ мод и, конечно же, награждение владельцев лучших автомобилей. Зрителям скучать было некогда – посмотреть было на что.

В подборке ниже – наиболее интересные и значимые для нашей истории автомобили.

Выставку посетили почти 20 тысяч человек. Все желающие могли пройти несколько онлайн-викторин. В каждой определялись три победителя, которые ушли с большим количеством призов от различных спонсоров.

Вместе с легковыми автомобилями приехала настоящая пожарная машина! Это легендарный советский насосно-рукавной пожарный автомобиль АНР-40 на базе не менее легендарного ЗИЛ-130. Автомобиль 1988 года выпуска привезло калужское МЧС.

Пожарный ЗИЛ-130 был далеко не единственным спецтранспортом в Калуге. Кроме него было несколько милицейских Жигулей и Волг, а также пожарная штабная Волга ГАЗ-21.

Было на что посмотреть и среди автомобилей, участвующих в ретроралли «Спутник»: несколько классических Porsche, Rolls-Royce, Ford F-100 1955 года и не только. Всего на ралли были заявлены четыре десятка экипажей – внушительное количество для дебюта новой гонки.

Победителями в абсолютном зачете стал женский экипаж – Кристина Тагиева и Ярослава Никулина. Они пилотировали великолепный MG B 1970 года выпуска.

Лучшими среди новичков оказались Алиса Никулина и Эльдар Тагиев на редком BMW Z3 M 1998 года выпуска.

На выставку приехал и городской транспорт. Ikarus 280 получил одну из наград. Кстати, конкретно об этом автобусе писал «За рулем». Это же касается и аэрофлотовского РАФ-22038. Оба автобуса входят в состав известного сообщества МосРетроТранс.

Появление классического советского троллейбуса ЗиУ-682В произвело настоящий фурор среди посетителей. Этот троллейбус 1983 года выпуска является настоящим героем труда Калуги. Он прошел больше двух миллионов километров. При этом троллейбус ехал до места своим ходом, пока была контактная сеть. А потом – в сцепке с тягачом. Он по праву получил приз зрительских симпатий.

Одним из украшений «Спутника» стала британская парочка родстеров MG. Модель B 1975 года приехала из Москвы, а MG Midget 1968 года прибыл из Тулы.

Центральное место «Спутника» по уже сложившейся традиции заняла экспозиция клуба Lada History, что неудивительно, ведь именно этот клуб является создателем и организатором фестиваля. Клуб известен как главный хранитель истории Лады, а также место сосредоточения отличных и редких экземпляров вазовской техники.

Три автомобиля – от совершенно нового ретроклуба Aleko Family, который сосредоточился на собрании переднеприводных Москвичей. Качество и аутентичность автомобилей заслуживает уважения!

На калужский фестиваль приехало огромное количество двухколесной техники. В том числе и с коляской. Этот милицейский Урал М68 был выпущен в 1986 году.

Москвич-408, да еще в четырехфарном исполнении, сегодня большая редкость. Этот 408-й из клуба «Ретромобиль» 1968 года выпуска! Ребята из «Ретромобиля» (город Подольск) получили звание лучшего ретроклуба фестиваля.

Советский лимузин ГАЗ-12 ЗИМ – во многом интересная и уникальная машина. Вместо традиционного сцепления в нем применили гидромуфту. Таким образом, это стало переходным звеном между обычной механической коробкой и полноценным гидромеханическим автоматом, который дебютировал на следующем поколении горьковского лимузина – ГАЗ-13 Чайка.

Еще одной особенностью такого решения стала необходимость полностью исправного стояночного тормоза. На передачу машину с гидромуфтой поставить нельзя: при неработающем двигателе не работает и она. Этот автомобиль 1953 года выпуска – местный, из Калуги.

Одним из участников ретроралли стал Rolls Royce Corniche 1986 года выпуска. Экипаж Анны и Максима Базильер стал вторым в зачете «Новичок».

Среди экспонатов американского автопрома наиболее интересным стал огромный универсал Chevrolet Caprice Station Wagon 1984 года. Под его капотом установлен огромный пятилитровый V8, аппетит которого достигает 25 литров на 100 км.

На одной площадке собрались как последние Волги несостоявшегося нового поколения 3111, так и первые ГАЗ-21. Не обошлось и без Победы ГАЗ-М20.

Самым возрастным участником фестиваля «Спутник» стал ГАЗ-67, которому в этом году исполнилось 82 года! Возраст не помешал ему приехать на фестиваль своим ходом.

Всего на фестивале было разыграно 16 наград в различных номинациях. В следующем году их ожидается еще больше, ведь и число автомобилей и мотоциклов, приезжающих на «Спутник», с каждым годом растет. Теперь их дополняют автобусы, троллейбусы и грузовики. Так что в следующем году обязательно посетите Калугу в предпоследние выходные августа. Не пожалеете!

