Рассматриваем интерьер редкой ранней «пятерки» — есть интересные нюансы!

«За рулем» рассказал об отличиях салона ранней ВАЗ-2105 от более поздних машин

В этом году последнему классическому семейству АВТОВАЗа, основоположником которого был седан ВАЗ-2105, исполняется 45 лет.

По этому поводу журнал «За рулем» собрал на ретротест три разных автомобиля: «пятерку» 1981 года, ВАЗ-2104 из 1985‑го и ВАЗ‑2107, выпущенный в 1988 году.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подробно рассказывает, чем отличаются машины разных лет выпуска. И отмечает, что в момент дебюта в 1980-м в дизайне нового семейства чувствовался баланс стиля: новомодные блок‑фары, обилие пластика, массивные бамперы – все это гармонично вписалось в кузов, созданный еще в середине 60‑х годов.

Отличительная особенность ранних машин – боковое расположение замка крышки бардачка

Но время вносило свои коррективы – и совсем скоро к впечатлениям от ладного дизайна добавились вайбы суровых реалий...

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Наш ВАЗ‑2105 – из ранних, 1981 года. В интерьере хватает ранних «артефактов»: конические антибликовые стекла приборов, плоские дверные обивки, большие подголовники, иная открывашка крышки вещевого ящика. Сегодня такие вещи редки и оттого ценны, хотя помню, что в нашей семейной машине признаки ранних выпусков раздражали: хотелось машину свежее.

Но тогда я еще не понимал, что поздние автомобили были уже не те! Сейчас ранние элементы на вес золота, ведь уже к середине 80‑х годов салон изменился, что наглядно демонстрирует наш ВАЗ‑2104. И если дорогие сферические стекла приборки стали жертвой «рационализации», то новые объемные дверные карты должны были быть с самого начала. Но, как это часто бывает, их производство наладили не сразу.

Эти дверные обивки продержались лишь до развала СССР. Уже в начале 90‑х годов они снова уступили место плоским дверным картам – они дешевле. Больше всего от удешевления «досталось» ВАЗ‑2107...

В чем была удача этих машин? И почему со временем они так сильно теряли в качестве? Читаем в сентябрьском «За рулем»! Уже в продаже!

