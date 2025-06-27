Коробка-автомат, роторный мотор, шикарный обвес — редкие версии «пятерки»

Эксперт Виноградов к 45-летию ВАЗ-2105 вспомнил необычные модификации седана

В 1980 году было запущено производство новой модели Жигулей – ВАЗ-2105, призванной стать новой базовой моделью и сменить первенца завода – ВАЗ-2101. Вскоре за «пятеркой» последовали и другие модели нового «квадратного» семейства – люксовый седан ВАЗ-2107 и новый универсал ВАЗ-2104.

Все три автомобиля стали настоящими долгожителями, не раз меняли прописку (завод-производитель) и дожили до XXI века. Неудивительно, что за это время встречались и довольно любопытные модификации вазовской «пятерки», отмечающей в этом году 45-летний юбилей.

Lada Nova Spezial

Разумеется, новая модель стала поставляться и на экспорт. Причем иногда встречались любопытные версии, не представленные на внутреннем советском рынке. Яркий пример тому – Lada Nova Spezial. Это ВАЗ-2105, доработанный немецким импортером Deutche Lada.

Lada Nova Spezial

Автомобиль отличал развитый обвес, новый передний бампер с юбкой, пластиковые накладки на порогах и спойлер на крышке багажника. Это лишь часть внешних отличий. Разумеется, были у седана и оригинальные легкосплавные колеса Melber.

Кроме того, на немецкой «пятерке» стоял двигатель ВАЗ-2103 объемом полтора литра с ремнем в приводе ГРМ. Напомним, базовый двигатель у «пятерки» – ВАЗ-2105 объемом 1300 «кубиков».

Lada Signet

Новое семейство поставлялось и в Северную Америку, а именно в Канаду. Это была Lada Signet.

Lada Signet

Такие автомобили можно было отличить и внешне. В первую очередь по светотехнике, соответствующей местным стандартам: оранжевым габаритным огням и боковым габаритам на крыльях.

Lada Automatic

Были у «пятерки» и версии с автоматической коробкой передач. Такой опыт уже был в случае с экспортными ВАЗ-2103. Как и тогда, установкой автоматической коробки на занимался дилер Лады в Нидерландах.

Lada Automatic

Автоматическая коробка была та же – трехступенчатая гидромеханика от GM, которая ставилась и на Фиаты. Неудивительно, что на наши Жигули она встала как родная. Сегодня такие версии можно найти и на нашем рынке.

Lada Riva

Новые Жигули поставлялись и в страны с левосторонним движением. Самой популярной модификацией с правым рулем стала Lada Riva (или ВАЗ-21056 по внутризаводской классификации) – для рынка Великобритании.

Lada Riva

Британские «пятерки», как и версии для внутреннего рынка СССР, оснащались тремя двигателями на выбор объемом 1200, 1300 и 1500 «кубиков». Автомобиль отличался оригинальной трапецией стеклоочистителя и моторным щитом.

Lada Lotus

Почти четверть века назад, в 2002 году, в популярном британском шоу Top Gear был создан интересный проект – нашу «пятерку» Lada Riva взялись доработать специалисты из... Лотуса!

Lada Lotus

Место стандартного мотора 1500 занял его дальний родственник – двухлитровый двигатель Fiat Twin Cam. Который можно было встретить не только на заряженных Фиатах, но и на знаменитой Lancia Delta.

После доработки двигатель стал выдавать 180 л.с. Максимальная скорость превысила 200 км/ч. Доработке также подверглись подвеска и тормозная система.

На постройку автомобиля было потрачено 1000 человеко-часов и больше 40 тысяч евро.

Lada VFTS

Но не только в Лотусе знали рецепт превращения «пятерки» в гоночного монстра. В СССР был свой спортивный вариант, и родился он не в Тольятти, а в Вильнюсе. А его автором стал прославленный советский гонщик Стасис Брундза. Имя такой «пятерки» было Lada VFTS, вскоре ставшее нарицательным.

Lada VFTS

Рецепт остался тем же, что и при постройке предыдущих гоночных болидов Стасиса: облегченный и усиленный кузов, переработанные подвеска и тормозная система. Двигатель объемом 1,6 литра имел мощность 160-180 л.с. Можно было бы и больше, но тогда начались бы проблемы с ресурсом агрегата.

Также были эксперименты со своей оригинальной двухвальной головкой блока и турбонаддувом. Двигатель такой «пятерки» имел мощность около 280 л.с.

Lada VFTS дебютировала в чемпионате мира на Ралли Финляндии 1984 года и стала самой массовой моделью раллийной группы «В». Эти автомобили до сих пор можно увидеть в раллийных чемпионатах многих стран Восточной Европы.

ВАЗ-21059

Быстрые «пятерки» встречались не только на гоночных трассах. Напомним, что долгое время АВТОВАЗ оставался одним из двух производителей, которые развивали идею роторно-поршневого двигателя.

ВАЗ-21059

Подобная модификация для спецслужб была и у «пятерки» под индексом ВАЗ-21059. Под капотом стоял двигатель Ванкеля с индексом ВАЗ-4132 – двухсекционный, карбюраторный, мощностью 140 л.с. С таким мотором Жигули разгонялись до 180 км/ч, а первые 100 км/ч набирала за 9 секунд.

Двигатель ВАЗ-4132

Разумеется, у роторного мотора были серьезные недостатки на фоне обычного поршневого двигателя. Это большой расход топлива и малый ресурс до капитального ремонта. Но, учитывая место службы роторной «пятерки», на такие мелочи никто не обращал внимания.

Важная часть истории СССР

Как ни крути, ВАЗ-2105 стал важной частью нашей истории. За три десятка лет выпуска «пятерка» разошлась тиражом более двух миллионов экземпляров. И для многих она стала первым автомобилем.

Приятно, что сейчас машина обретает вторую молодость, но теперь в качестве экспоната выставок: за ранними экземплярами уже началась охота.

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