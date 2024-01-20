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Грузовик, дизель, автомат – таких Жигулей вы (точно!) не видели

«За рулем» опубликовал неизвестные факты и фото из истории универсала ВАЗ-2104

Для дома, для семьи

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К универсалам отношение всегда было особенное. От практичного грузопассажирского автомобиля не требовали роскоши и стилистических изысков. Особенно в СССР, где разнообразием универсалов покупателей не баловали.

Но появление ВАЗ-2104 стало для автолюбителей важным событием 1984 года. Ведь ВАЗ-2102 выпускали уже больше десяти лет.

Универсал ВАЗ-2104 стал громкой советской новинкой 1984 года.
Универсал ВАЗ-2104 стал громкой советской новинкой 1984 года.

Новый универсал, сделанный на основе ВАЗ-2105, выглядел куда свежее и современней «двойки». Да и двигатель на «четверке» поставили мощнее – 1,3-литровый 69-сильный от «пятерки». Салон тоже был современней и комфортней, чем у ВАЗ-2102.

Как любой доступный массовому покупателю универсал, ВАЗ-2104 вызвал повышенный интерес.
Как любой доступный массовому покупателю универсал, ВАЗ-2104 вызвал повышенный интерес.
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В общем, новый автомобиль вызвал огромный интерес покупателей. Многие ведь мечтали именно об универсале. Тем более, что это были времена советского дачного бума. А «четверка» была идеальным дачным автомобилем.

«Четверка» получила все элементы салона ВАЗ-2105.
«Четверка» получила все элементы салона ВАЗ-2105.

«Четверка» с плюсом

Помимо базовой версии с салоном ВАЗ-2105 и двигателем объемом 1,3 л заложили несколько модификаций. В частности, ВАЗ-21041 с 64-сильным двигателем 1,2 л. Эту версию создали для экспорта в страны, где налоговая система способствовала спросу именно на машины с малообъемными двигателями.

Начали выпуск и ВАЗ-21043 с более мощным 77-сильным двигателем объемом 1,5 л. Версия ВАЗ-21047 с таким же мотором получила еще и более богатый салон от ВАЗ-2107. Ее тоже адресовали в первую очередь иностранным покупателям. Существовала и версия с правым рулем – ВАЗ-21046.

«Семерочные» салоны ставили на ВАЗ-21047, в основном, для экспорта.
«Семерочные» салоны ставили на ВАЗ-21047, в основном, для экспорта.

Уже в начале нынешнего века «четверка» отметилась тем, что стала первым советским серийным (пусть и с приставкой «мало») автомобилем с дизельным двигателем. ВАЗ-21045 оснастили атмосферным дизелем, сделанным на основе блока цилиндров ВАЗ-2103 и с максимальной унификацией с серийными двигателями ВАЗ.

Дизельный ВАЗ-21045 внешне отличался лишь шильдиком и формой выхлопной трубы.
Дизельный ВАЗ-21045 внешне отличался лишь шильдиком и формой выхлопной трубы.

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Мотор ВАЗ-341 объемом 1,5 л развивал всего 53 л.с. Внешне дизельная «четверка» отличалась лишь шильдиком на крышке багажника и загнутой вправо и вниз выхлопной трубой. Автомобиль оснащали также усиленными пружинами передней подвески от версии с правым рулем.

Машины понемногу собирали на отдельной площадке, получая с конвейера комплектные кузова.

Атмосферный дизель ВАЗ-341 мощностью 53 л.с. под капотом ВАЗ-21045.
Атмосферный дизель ВАЗ-341 мощностью 53 л.с. под капотом ВАЗ-21045.

Покупатели отнеслись к дизельному автомобилю с понятной опаской. Конструкция была незнакомая, а первые автомобили докучали еще и неисправностями. Покупали дизельные ВАЗ-21045, в основном, представители малого бизнеса. Машина — очень медленная, зато и очень экономичная.

А версия ВАЗ-21048 с турбодизелем ВАЗ-343 объемом 1,8 л и мощностью уже 75 л.с. так и не вышла из стадии опытных образцов.

Чужая радость

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Как и другие Жигули, «четверки» экспортировали во множество стран. ВАЗ-2104 представлял собой вместительный и относительно современный автомобиль за небольшие деньги.

Поэтому в некоторых европейских странах «четверки» превращали в грузовые фургоны. А вот внешним тюнингом западные дилеры особо не занимались.

Экспортная британская Lada Riva 1500 с оригинальной, местной решеткой радиатора и правым рулем.
Экспортная британская Lada Riva 1500 с оригинальной, местной решеткой радиатора и правым рулем.

Исключение – канадские машины, которые продавали во второй половине 1980-х под именем Lada Signet. На «четверки» Signet Wagon ставили модные колесные диски, наклеивали на кузов молдинги, а на часть машин – релинги на крышу. В качестве опции предлагали даже автоматическую коробку передач. Советские покупатели в те годы о таком даже не мечтали.

Канадская Lada Signet Wagon.
Канадская Lada Signet Wagon.

Не менее экзотические модификации делали в Югославии, где в конце 1980-х много занимались доработкой советских машин. Из «четверки» соорудили санитарный автомобиль с удлиненным задним свесом и даже катафалк.

Скорая помощь из Югославии на базе ВАЗ-2104.
Скорая помощь из Югославии на базе ВАЗ-2104.

Метаморфозы долгой жизни

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Внешне «четверка» с годами практически не менялась. Но двигатель рабочим объемом 1,5 л и мощностью 77 л.с. стал основным, а версии с моторами меньшего объема сняли с производства.

Отдельную модификацию с салоном от ВАЗ-2107 выпускать перестали, зато на все поздние «четверки» ставили «семерочную» панель приборов и новый, унифицированный для всех Жигулей руль.

Поздняя «четверка» ижевского завода с элементами «семерки».
Поздняя «четверка» ижевского завода с элементами «семерки».

Когда производство универсалов перенесли в Ижевск, на них стали монтировать сиденья от Оды ИЖ-2126. А самые поздние автомобили получили капоты, решетки радиатора и бамперы от ВАЗ-2107.

ВАЗ-2104 выпускали до 2012 года. До тридцатилетия модели не хватило двух лет. Всего изготовили около 1,14 млн автомобилей. В итоге «четверка» стала самым долгоиграющим и самым массовым универсалом, рожденным в СССР.

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За РулемКанунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 1
20.01.2024
Фото:из архива «За рулем»
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