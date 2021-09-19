Жигули c дизелем! Их все еще продают!

Причем дизель на них был отечественный. Его разработали и довели до ума на ВАЗе и даже выпускали серийно.

День рождения

«Печкой», от которой начали «плясать» тольяттинские конструкторы, задумав собственный дизельный мотор, стал дизельный Volkswagen Golf, выпуск которого в ФРГ начали в 1976 году.

Отец единственного дизеля ВАЗ — Леонид Николаевич Новиков, 2020 г.

А задание на проектирование дизеля ВАЗ инженер-двигателист, а впоследствии главный идеолог этого проекта Леонид Новиков получил 7 января 1980 года — в свой день рождения.

Идея была такая: создать целое семейство моторов для всех моделей Жигулей, Нивы и даже перспективных переднеприводных автомобилей. Тогда уже почти каждая уважающая себя европейская компания имела дизельные версии машин разных классов.

В основе — мотор Volkswagen

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В распоряжение вазовцев из НАМИ передали подробнейший технический отчет по конструкции дизельного двигателя Volkswagen Golf рабочим объемом 1,47 л, а позднее и два немецких автомобиля. По геометрии — диаметру цилиндра и ходу поршня (76,6х80 мм) — немецкий мотор был очень близок к полуторалитровому двигателю ВАЗ-2103 (76х80 мм).

По проекту НАМИ низ будущего двигателя: блок цилиндров, коленчатый вал, маховик, а также вспомогательные агрегаты — планировали взять именно от мотора «трешки». Шатуны и поршни, а также головку блока планировали сделать оригинальные. Такой двигатель по проекту НАМИ и создали поначалу в Тольятти.

Но первый блин вышел комом. Один мотор установили в Ниву, второй — на стенд, где он выдал всего 45 л.с. мощности и 75 Н.м момента. Исходный двигатель Volkswagen развивал 50 л.с. при 5000 об/мин и 82 Н.м при 3000 об/мин.

Кроме того, блок цилиндров оказался недостаточно жестким, обнаружили задиры поршней, деформацию цепи и много иных проблем. Да и по компоновке мотор конструкции НАМИ не подходил Жигулям.

Переделан в Тольятти

Дизель ВАЗ-341 рабочим объемом 1,45 л

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Вазовский проект, учитывающий первые ошибки, подразумевал усиленный блок цилиндров, шатуны с плавающим пальцем, иные поршни и кольца, головку блока с заново разработанной вихревой камерой сгорания, усиленный зубчатый ремень привода распредвала, топливного и масляного насосов. Увеличили маховик, а клапаны и толкатели взяли от нового двигателя ВАЗ-2108.

Коэффициент унификации такого дизеля с существующими моторами ВАЗ составил 55%. Но это было очень неплохо, поскольку ВАЗ никогда до этого дизелями не занимался. К слову, при одновременном проектировании бензинового и дизельного двигателей Volkswagen их унификация достигла 77%.

Жигули с цифрой 5

Наш редакционный ВАЗ-21045, 2000 г.

Первый двигатель ВАЗ-341 в начале 1980-х установили в ВАЗ-2101. Но основной моделью считали более современный ВАЗ-2105. Машина получила индекс ВАЗ-21055. Кстати, все дизельные модификации Лады с атмосферными дизелями получили в индексе дополнительную пятерку. Но первой моделью для дизеля утвердили универсал как более «хозяйственный» автомобиль — ВАЗ-21045.

ВАЗ-341 под капотом «четверки».

Атмосферный двигатель ВАЗ-341 рабочим объемом 1,45 л по параметрам не уступал немецкому мотору Volkswagen. Тольяттинский дизель выдавал 54 л.с. при 4800 об/мин, момент составлял 96 Н.м при 3000 об/мин. Правда, немецкий-то мотор появился на десять лет раньше.

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