Передний привод, моторы V6 и V8 — эти Волги готовились к выпуску
Некоторые из этих Волг могли стать серийными, но не прошли отбор
Десятилетиями имя «Волга» произносили с уважением, а то и с придыханием. Большинство граждан о горьковской машине лишь мечтали, а прокатиться могли только в такси. И если уж выпадало счастье приобрести – гордились Волгой и берегли ее, как семейную реликвию.
Все знали престижные и вожделенные седаны и почти совсем недоступные универсалы. Но под священным для уха советского человека именем в разные годы сделали немало интересных единичных образцов со знаменитым горьковским оленем на капоте. Вспомним для начала лишь малую их толику.
08.09.2025
