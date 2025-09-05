Счет на миллионы: советские автодолгожители — рейтинг «За рулем»

Многие из этих моделей простояли на конвейерах десятилетия, а некоторые выпускаются до сих пор.

Рекордсмены по продолжительности конвейерной жизни были практически в каждой европейской стране. Volkswagen Kaefer, Citroen 2CV, Trabant, FIAT 126, а также выпускаемый и поныне Mercedes-Benz G-класса — все эти модели неоднократно модернизировали, но основа оставалась неизменной десятилетиями.

У нас тоже немало долгожителей (речь в данном случае лишь о легковых машинах), причем история некоторых еще не закончилась, посему они вполне могут претендовать на лидерство и в отечественном, и в мировом рейтинге.

Вот тринадцать самых «долгоиграющих» моделей отечественного автопрома.

