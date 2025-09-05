#
Счет на миллионы: советские автодолгожители — рейтинг «За рулем»

Многие из этих моделей простояли на конвейерах десятилетия, а некоторые выпускаются до сих пор.

Рекордсмены по продолжительности конвейерной жизни были практически в каждой европейской стране. Volkswagen Kaefer, Citroen 2CV, Trabant, FIAT 126, а также выпускаемый и поныне Mercedes-Benz G-класса — все эти модели неоднократно модернизировали, но основа оставалась неизменной десятилетиями.

У нас тоже немало долгожителей (речь в данном случае лишь о легковых машинах), причем история некоторых еще не закончилась, посему они вполне могут претендовать на лидерство и в отечественном, и в мировом рейтинге.

Вот тринадцать самых «долгоиграющих» моделей отечественного автопрома.

15 ЛЕТ. ВАЗ-2101-2102, 1970-1985 гг., 5,7 млн экземпляров. Замыкает наш рейтинг долгожителей культовая «копейка», которая вместе с многочисленными модификациями – универсалами, «одиннадцатой», «тринадцатой» и другими — рекордсмен по производству, 5,7 млн машин! Основная масса автомобилей имела двигатели 1,2 и 1,3 л, за весь срок конвейерной жизни машины претерпели минимальные изменения.
17 ЛЕТ. МОСКВИЧ-2141, 1986-2003 гг., 0,7 млн экземпляров. Карьера этой модели была сложной. Ее очень ждали, и поначалу просторная, со свежим дизайном машина стала даже престижной. Но впечатление портили неподходящие моторы и невысокое качество изготовления. Ну а потом все вообще пошло кувырком: завод почти останавливал конвейер, а потом вновь начинал работать, делал Святогоры с моторами Рено и непотребные удлиненные модификации с еще более претенциозными именами. Кончилось все это грустно, но длилось более полутора десятилетий.
20 ЛЕТ. ГАЗ-69, 1952-1972 гг., 0,6 млн экземпляров. По сравнению с потомком УАЗ-469, «газик», производство которого начали в Горьком, а потом вели в Ульяновске, стоял на конвейере совсем недолго. Но два десятилетия – тоже приличный срок. За эти годы машину подвергали минимальным изменениям. Кстати, со временем на капоте выштамповывали буквы УАЗ, но официальное имя автомобиль не менял. В измененном виде машины под именем ARO выпускали в Румынии даже дольше, чем в СССР.
22 ГОДА. ГАЗ-13 ЧАЙКА, 1959-1981 гг., выпущено 3179 экземпляров. Десятку замыкает представительский автомобиль, который в частные руки новым не продавали. Чайка одновременно рекордсмен, вернее антирекордсмен среди долгожителей по числу произведенных экземпляров – всего чуть более трех тысяч.
26 ЛЕТ. ГАЗ-24/2410 ВОЛГА, 1968-1994 гг., около 1,5 млн экземпляров. Чуть отстала от ГАЗ-3102 «двадцатьчетверка», зато сделали их на порядок больше. ГАЗ-24 тоже был очень престижным и очень дорогим. За долгую жизнь на машину ставили четырехцилиндровые моторы в 86-105 л.с., V8 мощностью 195 л.с., а за границей 3-литровый двигатель Ford и дизель Indenor.
27 ЛЕТ. ГАЗ-3102 ВОЛГА, 1982-2009 гг., 156 тыс. экземпляров. В начале своей карьеры недоступную частникам, потом престижную, а затем вполне демократичную по цене Волгу за долгую жизнь оснащали двигателями в 100-130 л.с., а также 195-сильным V8 для спецслужб, 4-, потом 5-ступенчатой коробкой передач. Меняли детали кузова и отделки, что десятилетиями не лишало автомобиль привычного своеобразия.
28 ЛЕТ. ЗАЗ-966/968, 1966-1994 гг., около 2,5 млн экземпляров. Первую модель Запорожского завода выпускали всего восемь лет, а эта вошла в десятку долгожителей. Правда, ее тоже неоднократно модернизировали. Но основы кузова и моторы воздушного охлаждения в 30 и 40 л.с. (экспортные варианты – 45 и 50 л.с.) меняли мало. Запорожцы этого семейства стали одними из последних массовых заднемоторных машин в Европе.
29 ЛЕТ. ЛАДА-СПУТНИК/САМАРА, 1984-2013 гг., более 5,2 млн экземпляров. То, что первый серийный переднеприводный ВАЗ имел имя Спутник, многие, наверное, и забыли. Как и то, что базовыми были двигатель 1,3 л (на экспорт даже 1,1 л) и 4-ступенчатая коробка передач. Вслед за трехдверным ВАЗ-2108 появилась пятидверная «девятка», затем седан ВАЗ-21099, а в 1990-х в производство пошло модернизированное семейство Самара-2.
30 ЛЕТ. ВАЗ-2106, 1976-2006 гг., 4,2 млн экземпляров. Некогда самая престижная модель из Тольятти постепенно претерпевала метаморфозы: появились модификации с менее мощными двигателями (вместо 1,6 л — 1,5 и 1,3 л), упростили отделку кузова и салона. Автомобили делали в Тольятти, Ижевске, Сызрани, на Украине. Среди ВАЗов классической компоновки «шестерка» – одна из самых массовых моделей.
31 ГОД. МОСКВИЧ-412, 1967-1998 гг., свыше 2,3 млн экземпляров. На четвертое место, немного разбавив продукцию ВАЗа, вышел Москвич-412, который делали в Москве, Ижевске и в Болгарии. Некогда автомобиль был вполне современным и даже неплохо шел на экспорт. Базовый двигатель объемом 1,5 л развивал 75 л.с., а в позднем модернизированном варианте – 72 л.с. Со временем машины обрели дисковые тормоза спереди, несущественно изменили детали кузова и салон.
32 ГОДА. ВАЗ-2105/2104/2107, 1980-2012 гг., 2,1 млн экземпляров. Автомобили этого семейства выпускали в Тольятти, Ижевске и даже в Египте. Модернизировали двигатели (за всю историю ставили моторы 1,3–1,7 л, а на «четверку» еще и 1,5-литровый дизель), трансмиссии, немного меняли салон. Внешне автомобили менялись мало.
49 ЛЕТ. ВАЗ-2121 НИВА/ЛАДА-4Х4, 1976 г. – наше время, более 2,2 млн экземпляров. Знаменитый и по-прежнему уважаемый вазовский внедорожник тоже, конечно, сильно изменился и по моторам, и по трансмиссии, и по отделке, однако по-прежнему узнаваем и основных характерных свойств не растерял.
53 ГОДА. УАЗ-469/3151/Хантер, 1972 г. – наше время, более 2 млн экземпляров. Конечно, машина неоднократно менялась: получила более современные двигатели (мощность выросла с 75 до 128 л.с.), заметно модернизированные тормоза и подвески, трансмиссию, отделку. Однако в основе все та же концепция и кузов середины 1960-х. Автомобиль не снят с производства и имеет шансы приблизиться к мировым лидерам вроде Фольксвагена Жук и Ленд Ровера.
Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
05.09.2025 
Фото:из архива «За рулем»
