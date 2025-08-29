Топ-15 самых причудливых автомобилей мира

Эти автомобили продавались серийно, и нашлось немало покупателей, согласных на такие эксперименты. Теперь эти машины имеют коллекционную ценность.

Это теперь никто не удивляется внедорожникам под маркой Bentley и Maserati, полноприводным Ferrari или переднеприводным Мерседесам. А в былые годы фирменная специализация была куда жестче.

Тем не менее даже успешные и прибыльные компании иногда шли на эксперименты: иногда – провальные, о которых теперь не любят вспоминать, иногда – бессмысленные, но порой, как показало будущее, — перспективные…

