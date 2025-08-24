Эта марка предложит невиданный комфорт для пассажира
Концепт-кар Bentley EXP 15 показывает новое направление дизайна, выбранное британской компанией, но сама машина в серию не пойдет.
По водительской стороне дверь одна, по пассажирской – две, а задняя распахивается против хода. Чтобы посадка и высадка главного пассажира происходили подобающе его статусу, сделали еще и сдвижную секцию крыши. В итоге можно почти не пригибаться.
Так как Bentley EXP 15 по задумке электрический, то место для вещей есть и спереди. Его оформили изящно: две секции поднимаются на петлях, закрепленных вдоль продольной оси машины – как капоты автомобилей первой трети XX века.
Имитация решетки радиатора и стилизованная литера «В» над ней снабжены подсветкой. Оптика не похожа на ту, что сейчас ставится на серийные Bentley.
Многочисленные дисплеи передней панели могут работать традиционным образом или отображать фон по выбору водителя, который имитирует декоративную отделку.
Но не забыты и традиционные материалы – натуральное дерево, кожа и текстиль. Правого переднего сиденья нет. Благодаря этому единственное пассажирское кресло можно передвигать на длинных направляющих между обоими рядами сидений. Его можно превратить в спальное место или повернуть в сторону двери для облегчения выхода.
- О том, почему так популярен итальянский кузовной дизайн, рассказано тут.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках