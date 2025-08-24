#
Эта марка предложит невиданный комфорт для пассажира

«За рулем» рассказал о конструктивных особенностях концепта Bentley EXP 15

Концепт-кар Bentley EXP 15 показывает новое направление дизайна, выбранное британской компанией, но сама машина в серию не пойдет.

Bentley EXP 15 – лифтбек длиной больше пяти метров с асимметричным кузовом.
По водительской стороне дверь одна, по пассажирской – две, а задняя распахивается против хода. Чтобы посадка и высадка главного пассажира происходили подобающе его статусу, сделали еще и сдвижную секцию крыши. В итоге можно почти не пригибаться.

Так как Bentley EXP 15 по задумке электрический, то место для вещей есть и спереди. Его оформили изящно: две секции поднимаются на петлях, закрепленных вдоль продольной оси машины – как капоты автомобилей первой трети XX века.

В багажнике Bentley EXP 15 предусмотрели откидной борт с креслицами для пикника и боксом для напитков между ними.
Имитация решетки радиатора и стилизованная литера «В» над ней снабжены подсветкой. Оптика не похожа на ту, что сейчас ставится на серийные Bentley.

Пассажирское кресло Bentley EXP 15 можно превратить в спальное место или повернуть в сторону двери для облегчения выхода.
Многочисленные дисплеи передней панели могут работать традиционным образом или отображать фон по выбору водителя, который имитирует декоративную отделку.

Но не забыты и традиционные материалы – натуральное дерево, кожа и текстиль. Правого переднего сиденья нет. Благодаря этому единственное пассажирское кресло можно передвигать на длинных направляющих между обоими рядами сидений. Его можно превратить в спальное место или повернуть в сторону двери для облегчения выхода.

  • О том, почему так популярен итальянский кузовной дизайн, рассказано тут.

Милешкин Кирилл
Фото:Bentley
24.08.2025 
Фото:Bentley
