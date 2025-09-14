Вдруг коллекционная? Сколько сегодня стоят дедушкины Жигули

Эксперт Канунников рассказал про самые редкие Lada и назвал им цену

Редкие Жигули

«Шестерка» для Канады и ее аналог

ВАЗ-21061-37 – так называемая «канадка».

Пожалуй, самая редкая версия Жигулей – ВАЗ-2106-37 или так называемая «канадка». Модификацию создали в конце 1970-х годов специально для Северной Америки.

Главное внешнее отличие машин – оригинальные бамперы, которые для соответствия американским нормам безопасности крепили к кузову на телескопических амортизаторах. Это потребовало изменения концов передних и задних лонжеронов. В увеличенный бампер вмонтировали подфарники и указатели поворотов.

В двери вваривали усилители – штампованные профили сложной формы, защищающие салон при боковом ударе. В соответствие с заокеанскими нормами, подфарники делали оранжевыми, а секции указателей поворота задних фонарей – красными. В катафоты на задних крыльях встроили лампочки, которые горели при включении ближнего света.

На приборной панели установили лампу, сигнализирующую о непристегнутых ремнях безопасности. В систему питания устанавливали устройство, улавливающее пары бензина с абсорбером, и систему рециркуляции выхлопных газов, а в выпускной тракт – каталитический нейтрализатор.

ВАЗ-21065 – небольшая, но тоже редкость.

Найти такую машину в России сегодня очень сложно. Хотя самодельных вариаций на тему «канадки» полно. Отдаленно ее напоминает серийный ВАЗ-21065. Эту «шестерку» отличали бамперы от ВАЗ-2105, бесконтактная система зажигания двигателя объемом 1,6 л и пятиступенчатая коробка передач, которая позднее появилась на всех Жигулях. Такие машины – не дефицит. Сегодня их предлагают на вторичном рынке за 100-400 тысяч рублей. Но и интерес к ним, разумеется, не очень велик.

Дизельная «четверка»

Дизельный ВАЗ-21045.

Невысок интерес, увы, и к дизельной «четверке». ВАЗ-21045 – модификация действительно редкая, но на любителя. С 1999 по 2004 годы собрали меньше 6000 машин.

На автомобиле стоит атмосферный двигатель ВАЗ-341 рабочим объемом 1,45 литра и мощностью всего 53 л.с. при 3600 об/мин. Дизельная машина, конечно, экономичная – на шоссе расходует около 6 л топлива на 100 км. Но разгон до 100 км/ч занимает чудовищно долгие по нынешним временам 23 секунды! Внешне такая «четверка» отличается лишь шильдиком на двери багажника и загнутой в сторону и вниз выхлопной трубой.

За ВАЗ-21045 сегодня просят 100-150 тысяч рублей в зависимости от состояния. Спрос явно невелик.

Роторные Жигули

Еще более экзотические версии Жигулей – машины с роторными двигателями. Односекционные моторы ВАЗ-311 приведенным объемом 1,3 л и мощностью 70 л.с. ставили на ВАЗ-21018 с кузовом ВАЗ-21011. Позднее собирали ВАЗ-21019 с тем же кузовом и двухсекционным ротором ВАЗ-411 приведенным объемом 2,6 л, мощностью 120 л.с.

Со второй половины 1980-х годов выпускали ВАЗ-21059 и ВАЗ-21079. На «пятерки» ставили 120-сильные роторные моторы, на «семерки» – двухсекционные двигатели объемом 2,6 л и мощностью 140 л.с. при 6000 об/мин. «Семерки» оснащали двумя бензобаками и дублированной цифровой системой зажигания. Автомобиль снаряженной массой 1100 кг разгонялся до 180 км/ч, а отметки 100 км/ч достигал за 9 секунд.

О роторных машинах, сделанных для МВД и КГБ, тогда мало кто знал. В розничную торговую сеть такие автомобили не поступали. По распоряжению Совета министров их можно было продавать только сотрудникам завода. Но частных машин было всего около пятидесяти. Поэтому сегодня найти оригинальные Жигули с ротором практически невозможно.

Жигули с правым рулем

Праворульные Жигули для британского рынка.

Некоторые поклонники экзотики ищут и даже находят экспортные Жигули и Самары с правым рулем. Конечно, в коллекции автомобилей ВАЗ такие машины могут занять достойное место.

Редкие Самары

Самара с роторным мотором

Семейство роторных двигателей ВАЗ.

Лады Самары с роторами делали с 1997 года мелкосерийно и продавали свободно. Машины, в том числе и семейства Самара-2, оснащали двухсекционными двигателем ВАЗ-415 мощностью 135-140 л.с. С этим мотором максимальная скорость автомобиля достигала 190 км/ч. Внешне роторные Самары ничем не отличались от стандартных.

Куплено роторных автомобилей было немного, но поклонники у них есть и сегодня. В продаже они появляются очень редко. Цены обычно запредельные, встречаются экземпляры, за которые просят до 4 миллионов рублей.

Иногда на рынке всплывают и роторные двигатели. За них просят от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. Но в каком они состоянии – не очень понятно. Да и для того, чтобы поставить такой мотор на Самару, нужно изрядно повозиться.

Самары с «начинкой» Нивы

ВАЗ-210834 Тарзан.

Еще одна экзотика из 1990-х годов – продукция тольяттинской фирмы «Лада-Консул», сочетающая кузова переднеприводных машин с узлами и агрегатами Нивы ВАЗ-21213.

Трехдверный хэтчбек ВАЗ-210834 и пятидверный ВАЗ-210934 с собственным именем Тарзан оснащали двигателями объемом 1,7 л мощностью 81 л.с. Был и совсем редкий вариант с 1,8-литровым 80-сильным мотором. Пятиступенчатая коробка передач и двухступенчатая раздатка остались без изменений, только удлинили карданные валы.

Благодаря однотипным нивовским редукторам на передней и задней осях Тарзан отличают полностью независимые подвески и дисковые тормоза на всех колесах. Кузов – на оригинальной раме, дорожный просвет – 220 мм.

Найти на вторичном рынке Тарзан можно. Просят на машины 500-800 тысяч рублей. Относительно недорого, но техника, конечно, на любителя.

Самары без крыши

Lada Samara Fun, переделанная с использованием элементов Самары-2.

Мечта многих поклонников Самары – кабриолеты на ее базе. Их делали в Германии и Бельгии, а в России официально не продавали. В 1990-х годах любители экзотики стали привозить такие машины на историческую родину.

Тогда у нас появились, в частности, немецкие Lada Samara Fun работы фирмы Deutsche Lada – с открывающейся задней частью крыши и большим люком. Всплывают на рынке сегодня и бельгийские кабриолеты, которые в некоторых странах продавали под именем Natasha.

Часть машин переделали с использованием кузовных и салонных элементов от Самары-2. Продают кабриолеты редко. А за те, что появляются, просят 2,5-3 миллиона рублей.

Редкие «десятки»

Лимузин Lada

ВАЗ-21108 Премьер.

Среди автомобилей семейства ВАЗ-2110 тоже есть своего рода раритеты – версии, выпускаемые мелкосерийно. Среди них, например, удлиненный седан ВАЗ-21108 с громким именем Премьер. Длина вставки в базе составляет 175 мм, поэтому сзади в машине просторно. В остальном Премьер со стандартным 16-клапанным 91-сильным мотором мало отличается от «десятки».

За прилично сохранившиеся Премьеры просят от 100 до 400 тысяч рублей. Есть и более дорогие экземпляры в состоянии, близком к плачевному.

«Десятка» с мотором Opel

ВАЗ-21106

Самая быстрая и некогда престижная заводская «десятка» – ВАЗ-21106. Автомобили строила фирма «Моторика». Внешне машина отличают, в основном, бамперы и облицовка радиатора. Под капотом – 150-сильный 2-литровый двигатель Opel. Заявленная максимальная скорость – 205 км/ч.

У такой «десятки» тоже есть поклонники. На рынке машины встречаются по цене 300-450 тысяч рублей. А вот двухдверный ВАЗ-21106С с тем же немецким мотором – истинный раритет. Сделали таких машин всего чуть больше ста экземпляров.

«Десятка» с тремя дверями

ВАЗ-21123 – Lada 112 Coupe.

Более распространенная (хотя тоже мелкосерийная) модификация – трехдверный хэтчбек ВАЗ-21123. Автомобили под товарным именем Lada 112 Coupe выпускали в 2006-2009 годах и оснащали отечественными двигателями рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра.

Трехдверные «десятки» сегодня относительно недороги: 150-300 тысяч рублей.

***

Немало экзотических модификаций за полвека сделали, конечно же, и на базе Нивы. Но это – большая и отдельная история, которую мы скоро тоже расскажем.

Самый быстрый, самый большой, самый смешной... — 20 необычных санитарных авто: эксперт Канунников вспомнил санитарные машины разных стран, конструкций и времен.