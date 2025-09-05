Рабочая лошадка Великой Отечественной — он один заменял три машины!

Тягач Коминтерн 1939 года – уникальная разработка советских инженеров

В московском музее «Моторы войны» находится единственный ходовой образец тягача Коминтерн, выпущенного тиражом 1798 штук и первоначально называвшегося «артиллерийский трактор».

Одного обычного трактораа артсистеме было мало – нужен был второй для прицепа со снарядами, и еще один, чтобы везти расчет. Армии же требовалась одна машина вместо этих трех.

Компоновочная схема Коминтерна оказалась удачной и послужила основой арттягачей и на послевоенные десятилетия. На гусеничном шасси спереди расположен двигатель, в середине – кабина, а полноценный кузов – сзади.

Коминтерн создан в 1931 году инженерами Харьковского паровозостроительного завода. Серийное производство началось в 1934 году и продолжалось до 1940‑го.

За основу были взяты элементы шасси снятого с производства среднего танка Т‑24. Гусеница – танкового типа, но облегченная и снабженная среднеразмерными 50‑миллиметровыми грунтозацепами.

Кабина у Коминтерна – от серийного грузовика ЗИС-5.

Трансмиссия состояла из двухдискового главного фрикциона, автомобильной пятиступенчатой коробки передач, карданной и главной передач, фрикционных муфт с ленточными тормозами для поворота и одноступенчатых бортовых передач.

Крутящий момент на задние ведущие звездочки передавался от низкооборотного бензинового четырехцилиндрового двигателя КИН объемом аж 15 литров – он развивал максимальную мощность 130 л. с. при всего 1250 об/мин.

Вместо руля были рычаги от трактора.

Серийной деревянной кабиной поделился грузовик ЗИС‑5, однако водителя расположили справа, а вместо руля были тракторные органы управления с рычагами. Кузов на платформе площадью 5,4 м² имел грузовые откидные борта и съемный брезентовый тент. Места было достаточно и для боекомплекта, и для личного состава до 12 человек.

Тягач мог буксировать прицеп, почти вдвое превосходящий его по массе, со скоростью до 30 км/ч. И хотя Коминтерн считался средним артиллерийским тягачом, нередко он таскал и тяжелые артсистемы вплоть до 203‑мм гаубиц. Его даже применяли для эвакуации подбитых танков.

Для доступа к трансмиссии и лебедке в настиле пола есть люк.

К концу войны в армии находилось 568 машин. Этот экземпляр выпустили в конце 1939 года, а в феврале 1940 года тягач провалился под лед при переходе через Финский залив – что и позволило ему уцелеть.

После подъема он реставрировался до ходового состояния в мастерской Евгения Шаманского.

