Рабочая лошадка Великой Отечественной — он один заменял три машины!
В московском музее «Моторы войны» находится единственный ходовой образец тягача Коминтерн, выпущенного тиражом 1798 штук и первоначально называвшегося «артиллерийский трактор».
Одного обычного трактораа артсистеме было мало – нужен был второй для прицепа со снарядами, и еще один, чтобы везти расчет. Армии же требовалась одна машина вместо этих трех.
Компоновочная схема Коминтерна оказалась удачной и послужила основой арттягачей и на послевоенные десятилетия. На гусеничном шасси спереди расположен двигатель, в середине – кабина, а полноценный кузов – сзади.
Коминтерн создан в 1931 году инженерами Харьковского паровозостроительного завода. Серийное производство началось в 1934 году и продолжалось до 1940‑го.
За основу были взяты элементы шасси снятого с производства среднего танка Т‑24. Гусеница – танкового типа, но облегченная и снабженная среднеразмерными 50‑миллиметровыми грунтозацепами.
Трансмиссия состояла из двухдискового главного фрикциона, автомобильной пятиступенчатой коробки передач, карданной и главной передач, фрикционных муфт с ленточными тормозами для поворота и одноступенчатых бортовых передач.
Крутящий момент на задние ведущие звездочки передавался от низкооборотного бензинового четырехцилиндрового двигателя КИН объемом аж 15 литров – он развивал максимальную мощность 130 л. с. при всего 1250 об/мин.
Серийной деревянной кабиной поделился грузовик ЗИС‑5, однако водителя расположили справа, а вместо руля были тракторные органы управления с рычагами. Кузов на платформе площадью 5,4 м² имел грузовые откидные борта и съемный брезентовый тент. Места было достаточно и для боекомплекта, и для личного состава до 12 человек.
Тягач мог буксировать прицеп, почти вдвое превосходящий его по массе, со скоростью до 30 км/ч. И хотя Коминтерн считался средним артиллерийским тягачом, нередко он таскал и тяжелые артсистемы вплоть до 203‑мм гаубиц. Его даже применяли для эвакуации подбитых танков.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
3 мифа о шинах для кроссоверов
|
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
|
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
К концу войны в армии находилось 568 машин. Этот экземпляр выпустили в конце 1939 года, а в феврале 1940 года тягач провалился под лед при переходе через Финский залив – что и позволило ему уцелеть.
После подъема он реставрировался до ходового состояния в мастерской Евгения Шаманского.
- История самого маленького и самого массового, а еще — самого тесного и неудобного авто в СССР тут.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте