В грузовой отсек можно войти из кабины. В заднюю стенку автобуса врезали подъемную дверь с электроприводом.
Новое слово в логистике: ГАЗ подготовил фургон на базе автобуса
Представлена Газель Логистик для маркетплейсов...
Ковидный 2020 год изменил подход к покупкам, запустив золотой век маркетплейсов и доставок. Однако транспорт не изменился: по городам бегают всё те же цельнометаллические и рамные фургончики.

Пожалуй, первую в России готовую к серии специализированную модель сделал ГАЗ. Ее окрестили Газель Логистик.

Донором стал низкопольный микроавтобус Газель Сити, который успел примелькаться в крупных городах. Для водителя он удобнее классических LCV тем, что низкий пол меньше изматывает при частых разгрузках, а перейти в грузовой отсек можно прямо из кабины.

Широкую раздвижную дверь по правому борту с откидным пандусом оставили. С ней максимально удобно выгружать товар при параллельной парковке вдоль тротуара.

В изначально глухую заднюю стенку автобуса врезали подъемную дверь с электроприводом. Сохранили пневмоподвеску задней оси, хотя неодушевленным «пассажирам» она вроде бы ни к чему.

Для размещения груза установили такелажные рейки и стеллажи. Всё трансформируется под текущий объем и формат груза.

Первую машину передали в эксплуатацию сети М. Видео–Эльдорадо.

Милешкин Кирилл
Фото:ГАЗ
14.04.2026 
