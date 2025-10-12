Для узких улиц и переулков: новая модификация знакомой машины

Компактные электробусы Газель e‑City проходят тестовую эксплуатацию

Московский парк электробусов на середину этого года превышал 2400 штук.

Все машины – большого класса. Но готовится и пополнение – проходят тестовую эксплуатацию сочлененные электробусы-гармошки и компактные Газели e‑City.

Последние вышли на линию уже в модифицированном исполнении. Первый экземпляр отработал в столице в 2023–2024 годах, второй начал обкатку в конце нынешнего лета.

Из видимых отличий от предыдущей итерации – отсутствие трех откидных кресел на накопительной площадке. По всей видимости, чтобы сидячие пассажиры гарантированно не занимали пространство, отведенное для колясок и велосипедов. В салоне осталось 10 сидений (без учета водителя), еще четыре человека могут ехать стоя.

Газель e‑City

По сравнению с первой модификацией e‑City улучшено электрооборудование и программное обеспечение. На одной зарядке машина проезжает до 150 км.

Электробус особо малого класса предназначен для малозагруженных местных маршрутов. Они, как правило, небольшой протяженности. Плюс частые торможения на светофорах и остановках, где будет активно работать рекуперация. Поэтому в теории заряда может хватить почти на весь день.

Интерьер Газели e‑City

Остальные параметры Газели не отличаются от других машин Мосгортранса: электронные табло, климат-контроль, откидная аппарель на входе, двери с кнопкой открывания.

На ПАЗе стартует серийный выпуск представленного в прошлом году автобуса Citymax 8. Он займет нишу между Газелью City (длина 6,6 м) и моделью Citymax 9 (длина 9,8 м).

Полукапотной компоновкой и оперением Citymax 8 напоминает Газель. От нее же силовой агрегат: 150‑сильный дизель 2.5 в сочетании с 6‑ступенчатой механикой. Однако в основу положено более тяжелое шасси с передней рессорной и задней пневматической подвеской. Citymax 8 длиной 8,1 м оснащен 130‑литровым топливным баком, который обеспечивает запас хода до 600 км.

Citymax 8

Citymax 8 предложат в нескольких версиях. Туристическая рассчитана на 18 пассажиров и гида. В таком автобусе кресла с высокими регулируемыми спинками, столиками и зарядными портами, есть места для багажа, шторки и индивидуальное освещение.

Благодаря низкопольной конструкции и широкой двери автобус подходит для городских и пригородных перевозок. В этом случае ставятся сиденья попроще, а напротив входа появляется просторная накопительная площадка с местом для колясок или велосипедов.

Новинки МАЗа, Промтеха и другие премьеры ComAutoTrans и AutoBusExpo 2025 – по этой ссылке.