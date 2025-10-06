#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Электробусный маршрут 600к объединяет 3 станции метро
6 октября
Электробусный маршрут 600к объединяет 3 станции метро
Более 50 электробусных маршрутов запустили в...
Названы самые ненадежные машины
6 октября
Названы самые ненадежные машины
WhatCar перечислил 10 самых недолговечных...
Soueast S06
6 октября
200 сил и полный привод — кроссовер нового поколения готов к сборке в РФ
Китайские автомобили: кроссовер Soueast S06...

МАЗ, Промтех и другие: премьеры ComAutoTrans и AutoBusExpo 2025

На выставках в Москве в сентябре представлены автобусы и коммерческий транспорт

Автобусы

МАЗ

Наряду с вариациями уже знакомых грузовиков МАЗ привез в Москву абсолютно новый туристический автобус модели 351 – в актуальном нынче «санкционно устойчивом» исполнении.

Рекомендуем
Куда сходить с детьми в Москве

В части основных агрегатов его обеспечивает Китай: оттуда родом 400‑сильная дизельная «шестерка» объемом 9,5 л и 6‑ступенчатый автомат.

Автобус оснащен 600‑литровым топливным баком и багажными отсеками на 7,5 или 10,5 м³. Плавность хода, столь необходимую туристической модели, обеспечивает пневматическая подвеска. При длине автобуса 12,5 м его максимально допустимая масса 18 т.

МАЗ 351
МАЗ 351
МАЗ 351
МАЗ 351

Дизайн разработан белорусами. Под лобовым стеклом органично вписаны вертикальные модули фар и декоративная серебристая панель. Есть обогрев зоны покоя дворников, датчики дождя и света.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Наружные панели кузова сделаны из композитов. Это означает, что они не подвержены коррозии: автобус дольше не потребует ремонта и с годами не должен утратить достойный внешний вид.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В зависимости от компоновки в салоне может быть 49 или 51 место для пассажиров. Плюс два места для водителя и гида. Кресла стильно отделаны уютной мягкой тканью нескольких цветов. Отметим эргономичные подголовники с боковой поддержкой, позволяющие с комфортом подремать в дороге. Предусмотрено спальное место для второго водителя, можно оснастить автобус мини-кухней и санузлом.

Yutong

Yutong выставил дизель-электрический городской автобус ZK 6116 CHEVG. 

Дизель объемом 6,4 л мощностью 245 сил дополнен электромотором и суперконденсаторами. До 20 км/ч машина едет с заглушенным ДВС, что, по заявлению компании, дает экономию на топливе до 30%. Коробки передач нет.

Yutong ZK 6116 CHEVG
Yutong ZK 6116 CHEVG

Автобус длиной 10,5 м вмещает до 70 человек, из которых 27 сидят. Сегмент городских моделей в России практически полностью закрыт отечественными производителями и МАЗом, поэтому китайцам вряд ли светит что-то, кроме единичных продаж корпоративным перевозчикам.

Рекомендуем
Рейтинг зимних шин 2025-2026 — почему теперь так важен мокрый асфальт

Грузовики и спецтехника

История с массовым отзывом ОТТС, кажется, не напугала китайских производителей грузовиков. В выставочные залы Крокуса сумели затащить настоящих тяжеловесов.

Shacman

Shacman предстал в образе грузового эвакуатора на шасси с колесной формулой 8×4.

Shacman
Shacman

Sitrak выступил еще круче: пятиосный бетононасос со стрелой длиной 61 м весит больше 44 т.

Sitrak
Sitrak

Avior

Рекомендуем
«Пазик» уже не тот! Новый российский автобус пошел в производство

На стенд марки Avior выкатили электрический фургон Farizon SV. Марка входит в концерн Geely и специализируется на коммерческих машинах. У нее уже есть российский сайт, где, правда, нет цен.

Модель представлена в нескольких вариантах вместимостью от 7 до 13 м³. Тяговая батарея CATL – емкостью 67 или 83 кВт·ч, запас хода в городском цикле – от 375 до 450 км в зависимости от версии. Передний привод, передняя независимая подвеска и задняя рессорная.

Avior Farizon SV
Avior Farizon SV

Рекомендуем
Бренд Avior – новый стандарт мирового уровня для российских дорог

Комплектация богатая: адаптивный круиз-контроль, обогрев руля, обогрев и вентиляция сидений, набор систем активной безопасности, медиасистема с поддержкой протоколов синхронизации со смартфоном. Передняя панель оформлена в легковом стиле: минимум клавиш и два ЖК-дисплея.

Интересная особенность: по правому борту на кузове нет центральной стойки. Передняя распашная и задняя сдвижная дверь закрываются «друг в друга». Из-за такого решения правый ремень безопасности закреплен прямо на двери.

Avior Farizon SV
Avior Farizon SV
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Бензиновый кризис хотят решить запрещенной присадкой
«Трудно представить УАЗ и Ниву в такси» — список Минпромторга раскритиковали
Секретный лайфхак по выбору лучшей АКБ на зиму

Доработки

Промтех

Нижегородский Промтех перенес свой опыт конверсий вазовских моделей на более крупные формы. Автобус Руслайнер построен на шасси китайского Фотона.

Руслайнер
Руслайнер

Двигатель – хорошо знакомый в России Cummins ISF объемом 2,5 л, мощностью 149 л. с. С ним работает 6‑ступенчатая механическая коробка. Привод – задний. Хотя полный не помешал бы: новинка позиционируется как модель для региональных перевозок и будет видеть не только асфальтовые дороги. В заднюю рессорную подвеску Промтех добавил свои фирменные пневмобаллоны.

Руслайнер
Руслайнер
Руслайнер
Руслайнер

В кузове длиной 7,8 м удалось разместить 25 посадочных мест. Благодаря верхним поручням и высокому потолку (1,93 м) еще 23 человека могут ехать стоя. Выставочный образец – в пригородном исполнении. Разумеется, по компоновке возможны варианты. В том числе с более комфортными высокими креслами. За следу­ющий год Промтех готов выпустить до 300 машин.

  • Пикап JAC T9 обзавелся дизелем и стал удобнее. Все подробности, тест-драйв и видео – по ссылке.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Милешкин Кирилл
Фото:
Милешкин Кирилл
Количество просмотров 43
06.10.2025 
Фото:
Милешкин Кирилл
Поделиться:
Оцените материал:
0