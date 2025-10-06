МАЗ, Промтех и другие: премьеры ComAutoTrans и AutoBusExpo 2025

На выставках в Москве в сентябре представлены автобусы и коммерческий транспорт

Автобусы

МАЗ

Наряду с вариациями уже знакомых грузовиков МАЗ привез в Москву абсолютно новый туристический автобус модели 351 – в актуальном нынче «санкционно устойчивом» исполнении.

В части основных агрегатов его обеспечивает Китай: оттуда родом 400‑сильная дизельная «шестерка» объемом 9,5 л и 6‑ступенчатый автомат.

Автобус оснащен 600‑литровым топливным баком и багажными отсеками на 7,5 или 10,5 м³. Плавность хода, столь необходимую туристической модели, обеспечивает пневматическая подвеска. При длине автобуса 12,5 м его максимально допустимая масса 18 т.

МАЗ 351

МАЗ 351 МАЗ 351

Дизайн разработан белорусами. Под лобовым стеклом органично вписаны вертикальные модули фар и декоративная серебристая панель. Есть обогрев зоны покоя дворников, датчики дождя и света.

Наружные панели кузова сделаны из композитов. Это означает, что они не подвержены коррозии: автобус дольше не потребует ремонта и с годами не должен утратить достойный внешний вид.

В зависимости от компоновки в салоне может быть 49 или 51 место для пассажиров. Плюс два места для водителя и гида. Кресла стильно отделаны уютной мягкой тканью нескольких цветов. Отметим эргономичные подголовники с боковой поддержкой, позволяющие с комфортом подремать в дороге. Предусмотрено спальное место для второго водителя, можно оснастить автобус мини-кухней и санузлом.

Yutong

Yutong выставил дизель-электрический городской автобус ZK 6116 CHEVG.

Дизель объемом 6,4 л мощностью 245 сил дополнен электромотором и суперконденсаторами. До 20 км/ч машина едет с заглушенным ДВС, что, по заявлению компании, дает экономию на топливе до 30%. Коробки передач нет.

Yutong ZK 6116 CHEVG

Автобус длиной 10,5 м вмещает до 70 человек, из которых 27 сидят. Сегмент городских моделей в России практически полностью закрыт отечественными производителями и МАЗом, поэтому китайцам вряд ли светит что-то, кроме единичных продаж корпоративным перевозчикам.

Грузовики и спецтехника

История с массовым отзывом ОТТС, кажется, не напугала китайских производителей грузовиков. В выставочные залы Крокуса сумели затащить настоящих тяжеловесов.

Shacman

Shacman предстал в образе грузового эвакуатора на шасси с колесной формулой 8×4.

Shacman

Sitrak выступил еще круче: пятиосный бетононасос со стрелой длиной 61 м весит больше 44 т.

Sitrak

Avior

На стенд марки Avior выкатили электрический фургон Farizon SV. Марка входит в концерн Geely и специализируется на коммерческих машинах. У нее уже есть российский сайт, где, правда, нет цен.

Модель представлена в нескольких вариантах вместимостью от 7 до 13 м³. Тяговая батарея CATL – емкостью 67 или 83 кВт·ч, запас хода в городском цикле – от 375 до 450 км в зависимости от версии. Передний привод, передняя независимая подвеска и задняя рессорная.

Avior Farizon SV

Комплектация богатая: адаптивный круиз-контроль, обогрев руля, обогрев и вентиляция сидений, набор систем активной безопасности, медиасистема с поддержкой протоколов синхронизации со смартфоном. Передняя панель оформлена в легковом стиле: минимум клавиш и два ЖК-дисплея.

Интересная особенность: по правому борту на кузове нет центральной стойки. Передняя распашная и задняя сдвижная дверь закрываются «друг в друга». Из-за такого решения правый ремень безопасности закреплен прямо на двери.

Avior Farizon SV

Доработки

Промтех

Нижегородский Промтех перенес свой опыт конверсий вазовских моделей на более крупные формы. Автобус Руслайнер построен на шасси китайского Фотона.

Руслайнер

Двигатель – хорошо знакомый в России Cummins ISF объемом 2,5 л, мощностью 149 л. с. С ним работает 6‑ступенчатая механическая коробка. Привод – задний. Хотя полный не помешал бы: новинка позиционируется как модель для региональных перевозок и будет видеть не только асфальтовые дороги. В заднюю рессорную подвеску Промтех добавил свои фирменные пневмобаллоны.

Руслайнер

Руслайнер Руслайнер

В кузове длиной 7,8 м удалось разместить 25 посадочных мест. Благодаря верхним поручням и высокому потолку (1,93 м) еще 23 человека могут ехать стоя. Выставочный образец – в пригородном исполнении. Разумеется, по компоновке возможны варианты. В том числе с более комфортными высокими креслами. За следу­ющий год Промтех готов выпустить до 300 машин.

