«Пазик» уже не тот! Новый российский автобус пошел в производство

В Нижегородской области стартовало производство нового автобуса Citymax 8

Павловский автобусный завод начал серийное производство нового автобуса Citymax 8 с несущим кузовом длиной 8,1 метра.

С этой моделью ПАЗ выходит в сегмент компактных автобусов вместимостью до 32 человек – такие машины востребованы на маршрутах с невысоким пассажиропотоком, где важны и комфорт пассажиров, и экономичность в эксплуатации для перевозчиков. В салоне – 32 пассажирских места, из которых 21 считается основным, и все эти кресла расположены по ходу движения. Помимо этого есть еще три мягких откидных сиденья.

Вход в салон – через широкую двустворчатую дверь без ступенек. На низкопольной площадке в центре салона помещается детская или инвалидная коляска. В пресс-службе отмечают, что задняя подвеска автобуса – пневматическая, что дает дополнительный комфорт, а кузов выполнен с широким использованием композитов, отличающихся прочностью и невосприимчивостью к коррозии.

Силовая установка – уже известный дизель G 2.5 на 150 л.с. (Евро-5) в паре с 6-ступенчатой механикой. Тормозная система – пневматическая, с дисковыми механизмами на всех колесах. В качестве страхующей электроники – ABS и антибукс.

В дальнейшем Citymax 8 должен вырасти до целого семейства, в котором, помимо городских и пригородных, будут междугородние модификации и вариант школьного автобуса.

Иннокентий Кишкурно
30.09.2025 
