Бренд Avior – новый стандарт мирового уровня для российских дорог

Семенихин: Водители Ford Transit видят в машине Avior европейское качество

После ухода недружественных брендов на рынке России появились новые игроки, в том числе бренд Avior. Это белорусская коммерческая техника, сочетающая китайскую платформу компании SAIC с европейскими стандартами качества и безопасности.

О том, что скрывается за новым именем и каковы перспективы бренда в РФ, Никите Гудкову, заместителю главного редактора медиаресурса «За рулем», рассказал глава Avior Михаил Семенихин.

Разговор состоялся в Открытой студии «За рулем» на выставке «ИнтерАвтоМеханика», которая проходит с 19 по 22 августа 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо».

– Что представляет собой новая марка Avior?

– Бренд вышел на рынок в декабре прошлого года. Под маркой Avior мы представляем две линейки: легкие коммерческие автомобили и автобусы. Автобусы – это наше собственное производство в Беларуси, включающее туристические, городские и социальные модели. А вот легкие коммерческие автомобили – это импортные машины концерна SAIC Motor, которые в Европе и мире известны как Maxus.

Maxus представлен в 90 странах, включая 23 европейские — от жаркой Италии до суровой Норвегии. Весь модельный ряд имеет все необходимые европейские одобрения по безопасности, что значительно упростило для нас получение Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) для рынков СНГ.

Все ОТТСы мы получили в октябре прошлого года, в декабре бренд официально стартовал в России, а с февраля начались продажи через дилерскую сеть, которую мы активно развиваем.

– Сколько у вас дилеров?

– Сейчас – 12 партнеров. Наша цель – создать клуб премиальных партнеров до 25 по всей стране, во всех городах-миллионниках. Идем планомерно – может, чуть медленнее, чем хотелось бы. Ситуация на рынке РФ не способствует быстрому расширению, но план есть, и мы по нему движемся.

– Как появилось название Avior?

– Его придумала наша команда в ходе мозгового штурма. Для нас оно ассоциируется с воздухом, полетом и одновременно имеет астрономический оттенок.

– Что за модели вы предлагаете?

– В Россию поставляем два модельных ряда. Полноразмерный фургон Avior V90, сопоставимый по размерам с Ford Transit или Volkswagen Crafter. И второй ряд – Avior G10, его можно сравнить с Volkswagen Transporter или Peugeot Expert.

– Чем эти машины могут заинтересовать бывших приверженцев ушедших брендов?

– Европейской концепцией бренда. Любой водитель Ford Transit или Crafter, садясь в наш автомобиль, говорит: «Европа»! Это ощущается в эргономике, управляемости, в системах безопасности, которые являются стандартом для нас и экзотикой для многих китайских автомобилей. Прочностью кузова. Кузов оцинкован и подготовлен для тяжелых условий, что позволяет давать гарантию до 8 лет на оцинковку и 3 года или 100 тыс. км на автомобиль.

– Машины, по сути, китайской разработки. Есть ли спецподготовка для России?

– В конструкции изначально заложены все условия для жесткой эксплуатации. Кузов оцинкован, все необходимые элементы защищены на заводе. Есть подогрев сидений, лобового стекла, двигателя, стояночные отопители.

– Двигатели бензиновые или дизельные?

– Оба дизельные, двухлитровые. На большом автомобиле – 150 л.с., на компактном G10 – 160 л.с.

– Расскажите о производстве автобусов в Беларуси.

– Это предприятие с историей и квалифицированным персоналом. Мощность – до 150 единиц в год. Это серьезное производство: из Китая приходит только шасси с мотором и коробкой, а всю добавленную стоимость формируют в Беларуси. За культуру производства я абсолютно спокоен.

– Ценовое позиционирование выше среднего?

– Наши автомобили сопоставимы по цене с автомобилями европейских марок, ввозимыми по параллельному импорту. Покупатель может выбрать: машина без гарантий или автомобиль Avior с европейской сертификацией, полноценной гарантией и развивающейся дилерской сетью.

– Кто ваши дилеры? Как обстоят дела с сервисом?

– Выводя автомобили на рынок в декабре прошлого года, мы начали не с маркетинговых программ или программ финансирования, а с отстройки процессов послепродажного обслуживания. Для нас принципиально важно, чтобы с первого дня после покупки клиент получал надежную гарантийную и сервисную поддержку. Автомобиль сразу должен быть полностью обеспечен всеми необходимыми запасными частями, расходными материалами и кузовными элементами – чтобы у покупателя никогда не возникало вопросов, где, как и кто будет обслуживать его технику.

Наши дилеры и сервис-партнеры – это компании с многолетним опытом работы с европейскими брендами Peugeot, Citroen, Fiat, Ford, Volkswagen. Они сохранили квалифицированный персонал, воспитанный в традициях европейского сервиса.

– Как вы поддерживаете покупателей в условиях непростого рынка?

– Публичных скидок не предлагаем, ведь мы позиционируем себя как премиальный европейский бренд. Но у нас есть программы с ведущими лизинговыми компаниями. Также действует спецпрограмма для многодетных семей со скидкой до 8–9%. И еще одна категория в фокусе нашего внимания – участники СВО, для них мы тоже предлагаем льготные условия. Таким образом, это три наши ключевые категории: корпоративные клиенты, многодетные семьи и участники специальной военной операции.