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Дизайнеры показали тягач МАЗ следующего поколения

Компания UNIMO разработала кабину нового грузовика МАЗ

Белорусская дизайн-студия UNIMO подготовила дизайн-проект кабины для магистральных тягачей МАЗ следующей генерации. Внешность получилась лаконичная и интересная, а сама кабина имеет необычно низкое расположение – такое присуще, скорее, коммунальной технике. Дверь только одна – правая, выйти с обочины на трассу не получится. Низкий пол кабины и расположенный за ней компактный двигатель (на рендерах его не видно даже частично) говорит о том, что машина проектируется как электрическая.

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Зеркал заднего вида нет, вместо них аккуратные камеры, «глядящие» в нескольких направлениях, что должно давать круговой обзор. Картинка с них выводится на расположенные в стойках кузова вертикальные мониторы. Еще два экрана в салоне – это приборка и вспомогательный дисплей слева. Еще левее (примерно там был бы поручень левой двери) – селектор режимов движения.

Пассажирское место вызывает вопросы – оно расположено выше водительского, и это не лучшим образом скажется на обзоре. Впечатления кресла, пригодного для долгой дороги, оно тоже не производит. Спальное место получается путем сложения столика, а в задней стенке есть несколько многофункциональных ящиков. На привычном месте перчаточного ящика располагается... выдвижная раковина. Выглядит все это интересно, но удобство пользования пока оценить сложно.

Воплотится ли такой тягач в реальность? Прямых связей с МАЗом у этого проекта не прослеживается. Но заказчиком значится «АМБ-Инжиниринг», резидент белорусского индустриального парка «Великий камень» и разработчик электрических трансмиссий. А UNIMO, нарисовавшее этот супер-МАЗ, ведет самостоятельную разработку городского электромобиля, а ранее по заказу Санкт-Петербургского политеха занималось изготовлением кузова и сборкой прототипа Кама-1, который затем трансформировался в электромобиль Атом.

Источник: Behance

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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