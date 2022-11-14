Неожиданно: электромобиль стартапа Кама назвали Aтом

По планам компании, такие машины должны стать серийными к 2025 году.

После заявления гендиректора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина о том, что первый прототип Кама появится в 2023 году, пресс-служба стартапа распространила пресс-релиз, в котором есть уточнения по срокам и неймингу.

«В третьем квартале 2023 года команда намерена представить функциональные прототипы электромобиля Атом, которые продемонстрируют готовность инженерно-технических решений и IT-разработок», — заявил в пресс-релизе гендиректор компании Кама Игорь Поваразднюк.

Сообщается, что концептуальная идея проекта основана на теории Константина Циолковского о людях-атомах. Проект включает не только разработку электромобиля, но и предполагает «создание цифровой среды новой мобильности». К пресс-релизу прилагается фототизер, показывающий оптику будущего авто. Планируется, что к 2025 году такие машины станут «неотъемлемой частью удобной, стильной и технологичной жизни сообщества атомов-людей».

По данным пресс-релиза, команда проекта насчитывает 250 автомобильных конструкторов и IT-разработчиков. Напомним, первый образец электромобиля стартап Кама представил в декабре 2020 года, машина именовалась Кама-1. Машину спроектировали в СПбПУ, технологическим партнером выступал КАМАЗ.

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Виктория Кондрашова, представитель внешней пресс-службы компании АО «Кама», в разговоре с «За рулем» уточнила, что Атом никак не связан с проектами Кама-1 и Кама-2.

Эти проекты мы совсем недавно упоминали в качестве исторического контекста стартапа Кама.

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Фото: АО «КАМА»