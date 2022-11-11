Как будет выглядеть серийная легковушка КАМАЗа? Названы сроки

Глава КАМАЗа сообщил, когда появится прототип Камы — той самой, которую в 2024 году должны запустить в серийное производство.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин сообщил, что работа над проектом электромобиля Кама идет по графику, пишут Известия. Когогин добавил, что прототип машины появится в 2023 году. Судя по всему, нам собираются, наконец, показать окончательный вид машины, максимально приближенный к серийному.

Напомним, в октябре стало известно, что под производство электромобилей по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) курируемый автогигантом стартап «Кама» приобретет завод Ford в Набережных Челнах.

Первая модель Кама-1 получит электромотор в вариантах мощности от 70 до 130 кВт, длина кузова составит 3,75 м, запас хода на одной зарядке — около 500 км.

Кама-1 должна пойти в серию уже в 2024 году. Кстати, в том же году ожидается появление модели Москвич, использующей платформу Кама. А затем в производство должна пойти более крупная Кама-2.

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Фото: КАМАЗ