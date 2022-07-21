Москвич на платформе Кама выйдет в 2024 году

До этого момента под известной с советских времен маркой будут выпускать заимствованные модели.

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Электромобиль Москвич будет опираться на платформу, разрабатываемую компанией АО «Кама» и пойдет в производство в 2024 году, об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники в проекте.

Макет электромобиля «Кама-1», представленный в 2020 году

АО «Кама» действует «под крылом» КАМАЗа, соинвесторами предприятия выступают гендиректор Камского автозавода Сергей Когогин и финансовый магнат Рубен Варданян.

Воссозданный на территории бывшего «Renault Россия» автозавод «Москвич» рассчитывает выпускать электромобили по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Однако окончательного решения по проекту пока нет.

6 июля администрация Москвы, которая владеет заводом, договорилась с КАМАЗом о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электромобиля. КАМАЗ выступит технологическим партнером проекта. На церемонии заключения соглашения сообщили, что первое время под маркой «Москвич» будут собирать заимствованные модели.

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Выпуск продукции какого именно производителя хотят организовать в Москве в 2022-м — загадка до сих пор. Ходят слухи о китайских и иранских моделях. Между тем, по плану-графику до конца 2022-го на возрожденном «Москвиче» соберут 600 новых машин, из них 400 — с ДВС, 200 — с электромоторами. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году — 100 тысяч. Число электромобилей составит 10 и 20 тысяч единиц соответственно.

В середине июля появилась информация, что АО «Кама» разрабатывает пятидверный переднеприводный электромобиль длиной 3,75 м, он не будет иметь ничего общего с макетом «Кама-1», показанным в конце 2020 года.

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Фото: АГН «Москва»