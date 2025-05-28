«Дело Шакмана»: что не так с китайскими грузовиками?

Эксперт Зиновьев — о случае с самосвалом Shacman, обернувшемся большим скандалом

Эта удивительная история, приведшая к проведению в Москве пресс-конференции «Shacman. Вчера. Сегодня. Завтра?», началась два года назад. Удивительна она потому, что раньше не случалось ничего подобного.

А было так: директор челябинского предприятия «Спецавтострой» купил в конце 2022 года новый трехосный самосвал Shacman SX32586. Ему показалось, что машина не соответствует требованиям нормативов по шумности и по некоторым другим параметрам, и он за свой счет отправил машину для исследований на полигон НИЦИАМТ ФГУП НАМИ – федеральный орган, ведающий и нормативами, и сертификацией. Заодно и письмо написал в Росстандарт, в котором перечислил выявленные недостатки машины.

Небывальщина! Первый позыв, возникающий, когда у почти новой машины мы обнаруживаем несоответствие заявленной комплектации или неполадки, – обратиться к дилеру, сдать машину, вернуть деньги. Но тратиться на испытания?

Что не так?

Основная претензия владельца грузовика: не соответствуют требованиям задняя противоподкатная защита и боковые защитные устройства. Как это удалось установить при эксплуатации, «на глазок», не совсем понятно. Сертификационные испытания этих элементов подразумевают замеры полученной деформации при определенных нагрузках на определенные точки конструкции.

Но факт подтвердился: задний брус деформировался на 482 мм вместо допустимых 400 мм, одно из креплений сломалось, есть несоответствия в геометрических параметрах боковой защиты.

Также владелец грузовика отмечал сильный гул в кабине, слабые тормоза и неразборчивый звук при работе ЭРА-ГЛОНАСС. Из этого списка Росстандарт подтвердил «нарушения в части шумовых ограничений».

Интересы марки Shacman в России защищает российская компания «Шакман Моторс» (заявитель на ОТТС). В компании считают, что результаты испытаний грузовика с пробегом свыше 4000 км не вполне корректны, коль скоро сертификационные тесты проводят на совершенно новых машинах. Может, болты заменяли или еще что.

Как бы там ни было, «Шакман Моторс» предложила отзывную кампанию по замене всех болтов крепления противоподкатного бруса, замене боковых защитных устройств (при выявлении отклонений) и проверке шумоизоляции. Неисправные элементы заменят, недостающие поставят.

Вопрос исчерпан? Нет. Поскольку Росстандарт в феврале 2025 года приостановил действие ОТТС для модели SX3258. Тем самым порождена новая проблема: невозможно продать свыше двух тысяч ввезенных и растаможенных грузовиков с оплаченным в казну утильсбором.

Занимательная конспирология

Кто виноват в том, что на наш рынок проникли «ненормативные» грузовики? Были они уже с нарушениями на момент выдачи ОТТС или появились позже? Проверили аккредитованную организацию «ИнфоТехРазвитие», оформлявшую ОТТС на SX3258: всё чисто, требования технического регламента соблюдены. Но нашли «испанский след».

Сертификацию проводят, в том числе, на основании протоколов, представленных заявителем и подтверждающих проведение тестов и проверок соответствия элементов конструкции установленным требованиям. Легитимны протоколы, выданные в странах-участницах Женевского соглашения (о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств). Благодаря чему, например, у российских продавцов нет нужды проводить краш-тесты для моделей, ввозимых по параллельному импорту.

Так, у SX3258 основанием для сертификации задних и боковых защитных устройств самосвала стали документы от Министерства промышленности, торговли и туризма Испании. А параметры тормозной системы подтверждены белорусским органом Академ-серт. На вопрос, при чем тут испанское министерство, ответ прост: у Шакмана есть сборочный завод в Румынии, машины продаются в Европе и могли проходить сертификацию в любой стране ЕС.

Наконец, нестандартные действия челябинского владельца породили ничем не подтвержденную гипотезу о том, что всё это – спланированная акция, направленная на порчу репутации марки Shacman.

РОЛЬ ШАКМАНА В РФ По данным агентства «Автостат», в прошлом году в России реализовано 102 тысячи крупнотоннажных грузовиков (HCV). Shacman, продавший 17,2 тысячи машин, сохранил третью позицию, хотя доля его снизилась с 16,52% (2023) до 15,42%. В лидеры вырвался Sitrak (19,4 тысячи, 19,03%), вторым стал КамАЗ (17,2 тысячи, 16,91%). В зачете среди моделей Shacman SX3258 также на третьем месте (6,8 тысяч, 5,13%). Со второго ее отодвинул Dongfeng 4180 (рост продаж на 96,6%, доля 7,2%). На первом с огромным отрывом Sitrak C7H (доля 18,99%). КамАЗ 54901 – на пятом. Его доля за год выросла с 2,84% до 4,24%, но упали продажи моделей 43118 и 65115.

Что дальше

Дальнейшее развитие событий зависит от того, чем будет признана поставка машин-нарушителей – досадной ошибкой или преступным замыслом.

Представители головной компании (Shaanxi Automobile Group) полагают, что недоразумение скоро уладится, и говорят о возможной сборке Шакманов в России.

Однако глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о необходимости более жесткой сертификации, ибо выявлены нарушения и по автомобилям других китайских марок. Иными словами, не следует особо доверять «испанским протоколам», а лучше проверить самим.

Но и ужесточенный подход, смеем заметить, не дает гарантий, что в продажу не проникнут машины «с отклонениями» – не будут же проверять каждую.

Вероятно, «дело Шакмана» завершится в мягкой форме – отзывной кампанией и повторной сертификацией. Но не исключены и более суровые меры, вплоть до отказа производителю в присутствии на рынке.

Недавно стало известно, что Euro NCAP расширяет программу своих тестов на грузовые автомобили.