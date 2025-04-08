Росстандарт вынудил крупного производителя грузовиков вернуть свою продукцию на родину

Shacman вернет партию из 15 тысяч отозванных грузовиков SX3258 обратно в Китай

Китайский производитель грузовиков Shacman переживает серьезные трудности на российском рынке. После февральского запрета на продажу модели SX3258, связанного с выявленными нарушениями требований безопасности, было решено вернуть 15 тысяч автомобилей в Китай.

Ситуация, по заявлениям Shacman, оборачивается значительными финансовыми потерями и вызывает подозрения в недобросовестной конкуренции. В центре скандала – модель SX3258. Росстандарт выявил серьезные несоответствия данной модели обязательным требованиям безопасности.

Речь идет о превышении допустимого уровня шума, отсутствии или несоответствии стандартам задних противоподкатных и боковых защитных устройств. Эти нарушения представляют реальную угрозу безопасности дорожного движения.

Shacman SX3258

Из 15 тысяч импортированных грузовиков этой модели, 2,2 тысячи уже эксплуатировались на российских дорогах, представляя потенциальную опасность для водителей и других участников движения.

Shacman заявляет о намеренном затягивании Росстандартом процедуры согласования отзыва автомобилей, что приводит к колоссальным убыткам. Компания утверждает, что против нее была проведена некая «недобросовестная акция», приведшая к запрету на продажу. Хотя детали этой акции не раскрываются, заявление Shacman указывает на потенциальное наличие скрытых мотивов, выходящих за рамки чисто технических несоответствий.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: No Limits