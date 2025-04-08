Росстандарт вынудил крупного производителя грузовиков вернуть свою продукцию на родину
Китайский производитель грузовиков Shacman переживает серьезные трудности на российском рынке. После февральского запрета на продажу модели SX3258, связанного с выявленными нарушениями требований безопасности, было решено вернуть 15 тысяч автомобилей в Китай.
Ситуация, по заявлениям Shacman, оборачивается значительными финансовыми потерями и вызывает подозрения в недобросовестной конкуренции. В центре скандала – модель SX3258. Росстандарт выявил серьезные несоответствия данной модели обязательным требованиям безопасности.
Речь идет о превышении допустимого уровня шума, отсутствии или несоответствии стандартам задних противоподкатных и боковых защитных устройств. Эти нарушения представляют реальную угрозу безопасности дорожного движения.
Из 15 тысяч импортированных грузовиков этой модели, 2,2 тысячи уже эксплуатировались на российских дорогах, представляя потенциальную опасность для водителей и других участников движения.
Shacman заявляет о намеренном затягивании Росстандартом процедуры согласования отзыва автомобилей, что приводит к колоссальным убыткам. Компания утверждает, что против нее была проведена некая «недобросовестная акция», приведшая к запрету на продажу. Хотя детали этой акции не раскрываются, заявление Shacman указывает на потенциальное наличие скрытых мотивов, выходящих за рамки чисто технических несоответствий.
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Источник: No Limits