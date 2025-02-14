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Забракованным грузовикам вернут ЭПТС — создана специальная рабочая группа

Шакман Моторс намерена вернуть действующий статус ЭПТС грузовиков Shacman

Специально образованная рабочая группа устранит у грузовиков Shacman выявленные Росстандартом неполадки, чтобы возобновить действие ЭПТС уже ввезенных в страну автомобилей. Об этом сообщил гендиректор компании-дистрибьютора «Шакман Моторс» Вадим Федотов.

Созданию рабочей группы предшествовала внеплановая проверка деятельности «Шакман Моторс», выпускающей грузовые автомобили SX3258. По итогам проверки представитель завода-изготовителя марки Shacman Shaanxi Automobile Group Co., Ltd и заявитель ОТТС ограничили продажу модели Shacman SX3258 в России, а Росстандарт приостановил действие ОТТС.

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Чтобы доказать безопасность указанной модели с последующим возвратом на рынок, дистрибьютор требует провести дополнительные испытания и всестороннюю проверку модели. На внеочередном собрании российских дилеров Shacman и представителей завода-изготовителя марки 12 февраля разработали программы мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки недостатков и восстановлению статуса ЭПТС уже ввезенных в страну машин.

Затем в «Шакман Моторс» дождутся согласования Росстандартом предложенной программы по устранению всех выявленных недочетов.

Планируется провести различные тесты и исследованиями с целью получения доказательств безопасности китайской коммерческой техники.

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Источник: 110km.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 8
14.02.2025 
Фото:Zuma\TASS
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