2170 потенциально опасных грузовиков уже ездят по российским дорогам

Росстандарт заявил о запрете продаж китайских грузовиков Shacman SX3258

Росстандарт объявил о запрете на продажу китайских грузовиков Shacman модели SX3258. Решение принято по итогам внеплановой выездной проверки в отношении официального представительства производителя транспортных средств марки Shacman.

Shacman SX3258

В результате проверки было приостановлено действие одобрения типа транспортных средств (ОТТС) для этой модели.

Проверка проводилась в сотрудничестве с органами прокуратуры. Причиной принятия решения Росстандартом стало обнаружение ряда несоответствий грузовых автомобилей Shacman SX3258 обязательным требованиям безопасности, включая шумовые ограничения, недостаточную защиту от подкатывания сзади и сбоку и еще ряде нарушений, о которых не сообщается. Эти нарушения представляют опасность для водителей и других участников дорожного движения.

Особую угрозу представляют несоответствия в части защиты от подкатывания (так называемый противоподкатный брус) и боковых защитных устройств, что может привести к серьёзным травмам водителей и пассажиров легковых автомобилей при авариях с участием таких грузовиков.

Нарушения в области шумовых ограничений также опасны, так как негативно сказываются на здоровье водителей.

Росстандарт потребовал от официального представителя производителя Shacman разработать программу отзывов для уже проданных автомобилей, а также провести бесплатное устранение выявленных нарушений как в отношении уже эксплуатируемых, так и непроданных машин. Кроме того, был приостановлен импорт и продажа грузовиков данной модели.

По предварительным данным ведомства, в Россию было ввезено более 15 000 потенциально опасных грузовиков Shacman SX3258, из которых 2170 уже находятся в эксплуатации на российских дорогах.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– На моей памяти это чуть ли не первая подобная история – с отзывом ОТТС. Ведомство объясняет отзыв ОТТС тем, что выявленные нарушения представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения.

Хорошо, что выудили нехорошие, опасные автомобили. Видимо, из этого можно сделать вывод, что все остальные автомобили на наших дорогах полностью соответствуют действующим требованиям. Или не соответствуют – но мы об этом пока не знаем.

Кстати, по итогам 2024 года китайские грузовики Shacman SX3258 вошли в пятерку самых популярных моделей на российском рынке, заняв третье место. Всего в 2024 году было реализовано 5,2 тыс. штук на 55,7 млрд рублей. Вероятно, не все они ездят по нашим дорогам.

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Источник: Росстандарт