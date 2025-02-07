Названы самые популярные марки и модели грузовиков на рынке России

В 2024 году на покупку новых грузовиков в РФ было потрачено свыше 1,5 трлн рублей

«Газпромбанк Автолизинг» и агентство «Автостат» провели совместное исследование рынка новых коммерческих автомобилей (LCV и грузовых MCV и HCV) в России и определили его финансовую емкость по итогам 2024 года.

Согласно результатам исследования (есть в распоряжении «За рулем»), в минувшем году на покупку новых коммерческих машин в нашей стране было потрачено 1 трлн 563,3 млрд рублей.

При этом порядка четверти (23%) этих денег принадлежит легкой коммерческой технике (357,2 млрд рублей), которая была реализована в количестве 112 тысяч единиц. Остальные 77% – затраты на покупку 124 тыс. грузовиков, в размере 1 трлн 206,1 млрд рублей.

По маркам

56% продаж аккумулируют четыре бренда, которые лидируют и по затратам. Лидирует здесь отечественный КАМАЗ, доля которого в финансовой емкости рынка новых грузовиков (MCV и HCV) по итогам 2024 года составила 18% (213,1 млрд рублей). Далее следуют три китайские марки – Sitrak (193,9 млрд рублей), Shacman (160,9 млрд рублей) и FAW (112,8 млрд рублей).

В таком же порядке они располагаются и в рейтинге продаж:

КАМАЗ (22,8 тыс. шт.)

Sitrak (19,4 тыс. шт.)

Shacman (15,7 тыс. шт.)

FAW (11,7 тыс. шт.).

В Топ-10 вошли также Dongfeng, HOWO, МАЗ, ГАЗ, JAC и Foton.

Примерно две трети денег собрали «китайцы»

Китайские бренды доминируют на рынке грузовиков как в штуках, так и в деньгах. На их долю в прошлом году пришлось 63% всей проданной техники сегментов MCV и HCV (среднетоннажных и тяжелых грузовиков).

27% в объеме реализации грузовых машин заняли отечественные марки, еще 6% всех денег ушло на «европейцев», а оставшиеся 5% – на прочие бренды.

По моделям

Sitrak C7H – 19,4 тыс. единиц (193,5 млрд рублей; 6% финансовой емкости рынка)

Dongfeng G 4180 – 7,3 тыс. шт. (72,4 млрд рублей)

Shacman SX3258 – 5,2 тыс. шт. (55,7 млрд рублей)

KAMAZ 43118 – 4,1 тыс. шт. (48,8 млрд рублей.)

Shacman SX3318 – 4 тыс. шт. (41,9 млрд рублей).

По типу кузова

В прошлом году на покупку седельных тягачей было потрачено 496,4 млрд рублей (41% от общей суммы). Еще в 211,2 млрд рублей обошлись самосвалы (доля – 18%). Таким образом, машинам обоих типов кузова суммарно принадлежит 59% всех денег.

На автомобили, имеющие другой тип кузова, в 2024 году пришлось менее 100 млрд рублей: на рефрижераторы (79 млрд рублей), автокраны/подъемники (77,1 млрд рублей) и бортовые грузовики с КМУ (71,7 млрд рублей), доля которых в отдельности превысила 5%. У остальных она оказалась ниже этого значения.