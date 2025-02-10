Известный китайский бренд приостановил продажи грузовиков

Марка Shacman приостановила продажи грузовиков SX3258 на фоне проверки Генпрокуратуры

Российское представительство китайской марки Shacman информирует о приостановке продаж грузовиков SX3258 категории N3G из-за внеплановой проверки Генпрокуратуры. В ведомстве проверяют информацию, согласно которой грузовики бренда могут не соответствовать требованиям безопасности.

Уточняется, что речь идет о приостановке продаж, а не об отзыве уже реализованной техники. В российском представительстве компании заявили, что автомобили марки не проходили испытания на полигоне НАМИ, как было сказано в документе о внеплановой проверке.

«Со слов руководства ООО "Шакман Моторс", о проведенных в этом или прошлом году контрольных испытания транспортных средств марки Shacman им ничего не известно, протоколы испытаний не предоставлялись, на испытания представители изготовителя не приглашались», – сообщили в пресс-службе.

В компании полагают, что проведенные контрольные испытания проводились в 2023 году в отношении не нового автомобиля марки, а грузовика, уже бывшего в эксплуатации.

Ранее Генпрокуратура РФ начала внеплановую проверку в отношении компании ООО «Шакман Моторс», представляющего интересы китайского автопроизводителя Shacman. Проверку организовали из-за «наличия сведений о причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда».

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

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Источник: пресс-служба Shacman