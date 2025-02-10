#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Известный китайский бренд приостановил продажи грузовиков

Марка Shacman приостановила продажи грузовиков SX3258 на фоне проверки Генпрокуратуры

Российское представительство китайской марки Shacman информирует о приостановке продаж грузовиков SX3258 категории N3G из-за внеплановой проверки Генпрокуратуры. В ведомстве проверяют информацию, согласно которой грузовики бренда могут не соответствовать требованиям безопасности.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Уточняется, что речь идет о приостановке продаж, а не об отзыве уже реализованной техники. В российском представительстве компании заявили, что автомобили марки не проходили испытания на полигоне НАМИ, как было сказано в документе о внеплановой проверке.

«Со слов руководства ООО "Шакман Моторс", о проведенных в этом или прошлом году контрольных испытания транспортных средств марки Shacman им ничего не известно, протоколы испытаний не предоставлялись, на испытания представители изготовителя не приглашались», – сообщили в пресс-службе.

В компании полагают, что проведенные контрольные испытания проводились в 2023 году в отношении не нового автомобиля марки, а грузовика, уже бывшего в эксплуатации.

Рекомендуем
Отремонтировать невозможно, но ездить надо — как эта проблема решалась в СССР

Ранее Генпрокуратура РФ начала внеплановую проверку в отношении компании ООО «Шакман Моторс», представляющего интересы китайского автопроизводителя Shacman. Проверку организовали из-за «наличия сведений о причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда».

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба Shacman

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
Количество просмотров 628
10.02.2025 
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
Поделиться:
Оцените материал:
-1