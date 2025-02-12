На место запрещенной модели Shacman SX3258 уже нашли замену

Антон Шапарин: Запрещенные китайские грузовики Shacman сможет заменить КАМАЗ

Недавно мы сообщали, что Росстандарт ввел запрет на продажу китайских грузовиков Shacman модели SX3258. Это решение было принято после внеплановой выездной проверки, проведенной в отношении официального представительства производителя транспортных средств Shacman.

При этом грузовики этой модели пользовались довольно высокой популярностью на российском рынке, заняв по итогам 2024 года третье место среди самых востребованных. В прошлом году было продано 5,2 тыс. единиц на сумму 55,7 млрд рублей.

Однако вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин уверен, что на возникший дефицит быстро откликнется КАМАЗ. Он также отметил, что и другие китайские бренды сталкиваются с аналогичными проблемами в плане сертификации. Например, у Sitrak была проведена отзывная кампания, но она была реализована всего на 9%. По мнению Шапарина, ситуация с Sitrak может развиваться аналогичным образом.

Еще в ноябре 2023 года Росстандарт сообщил об отзыве 2366 грузовиков марок Sitrak и Howo из-за несоответствия устройств вызова экстренных служб. Эксперт считает, что Shacman необходимо принять меры для повышения безопасности своей продукции на российском рынке, что может занять несколько месяцев. Однако китайские компании, как правило, не спешат с выполнением своих обязательств.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявлял о выявленных нарушениях у трех китайских марок. Вероятно, вскоре могут появиться сообщения о несоответствиях и у других китайских производителей.

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Источник: ПРАЙМ