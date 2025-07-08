Большой, но не «гармошка»: в РФ появился Царь-автобус

Трехосный 14,5-метровый Volgabus 6270G4 Гипербас вмещает 130 пассажиров

Линейку автобусов марки Volgabus пополнила трехосная модель большого класса 6270G4 Гипербас.

Автобус длиной 14,5 м вмещает 130 пассажиров, из которых 51 сидит. Производитель утверждает, что посадочных мест в салоне на 40% больше, чем в типовом 18‑метровом сочлененном автобусе. И на 90% больше, чем в одинарной 12‑метровой машине при идентичной площади низкого пола.

В качестве одного из преимуществ трехосника разработчики называют возможность использовать две такие модели на маршруте вместо трех 12‑метровых. Что сэкономит перевозчикам ставку одного водителя. Правда, не упоминается минус такого решения для пассажиров: два автобуса на линии вместо трех приведут к увеличению интервалов движения.

Volgabus 6270G4 Гипербас

Мотор развивает 279 л. с. и работает на сжатом природном газе, который экологичнее дизельного топлива. С ним в паре – 6‑ступенчатый автомат.

Аппетит трехосного автобуса, как уверяют, не выше, чем у двухосного аналога. Третья подруливающая ось улучшает маневренность. Передняя подвеска независимая.

Завод предлагает Volgabus 6270G4 Гипербас и в пригородном исполнении. У него 65 посадочных мест, мягкие сиденья с высокими спинками и багажные отсеки суммарным объемом шесть кубометров.

Также возможна установка упрощенного силового агрегата на обе версии автобуса: обычный дизель в сочетании с механической коробкой.

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