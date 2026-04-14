Откат после рывка: почему не стоит паниковать из-за падения продаж авто на 20%
На прошлой неделе в России поставили на учет 24,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 20% меньше, чем неделей ранее.
Однако поводов для беспокойства нет: резкий спад оказался вполне предсказуемым.
Как напомнил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, впечатляющие показатели предыдущей, 14-й недели объяснялись спешкой дилеров, закрывавших отчеты за первый квартал. Нынешний «шаг назад» – лишь логичная коррекция после временного всплеска.
Рынок легковых автомобилей продолжает медленно, но уверенно восстанавливаться. Даже при текущих объемах динамика к прошлому году остается положительной: плюс 28% по сравнению с аналогичным периодом. Апрель, по прогнозам, покажет результат выше мартовского, хотя и ненамного – ориентировочно чуть больше 110 тысяч машин, отмечает эксперт.
В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 тонны) также зафиксирован небольшой откат: минус 7% к предыдущей неделе (1454 единицы). К аналогичной неделе прошлого года падение составило 13%.
Зато рывок грузовых автомобилей порадовал. На минувшей неделе поставлено на учет 1184 новых грузовика (от 3,5 тонны). Это на 11,5% больше, чем неделей ранее, и на 17% выше показателя 15-й недели прошлого года.
Особенно заметно подрос сегмент тяжелых грузовых автомобилей (HCV свыше 16 тонн) – 906 машин, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года.
Целиков констатирует: низкая база 2023 года вкупе со стабилизацией текущих продаж позволит сохранить положительную динамику и в будущем.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube