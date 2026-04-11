ИноСМИ: Легендарная советская Volga возвращается, но с китайской «начинкой»

Carscoops: Новые модели Volga оказались почти точными копиями китайских Geely

Volga – хорошо известное имя на российском автомобильном рынке, и после многолетнего затишья бренд пытается снова вернуться в строй.

Первоначально выпускавшиеся ГАЗом, эти седаны когда-то были обычным явлением по всему Советскому Союзу. Однако на этот раз возвращение сопровождается оговоркой: две новые модели, C50 и K50, не являются отечественными разработками, пишет американское издание Carscoops.

Автопроизводитель планировал возрождение еще в 2024 году и даже представлял три модели на базе платформы Changan, но та попытка так и не осуществилась. Теперь Volga пытается снова.

Volga K50

Первая новинка – кроссовер K50, представленный в феврале. Он создан на базе Geely Monjaro и выглядит практически идентично донору: те же передняя часть, хромированные акценты и фары. Единственное видимое изменение – чуть другая решетка радиатора с эмблемой Volga. Сходство продолжается в профиль и сзади, где очень немногие компоненты были разработаны собственными силами. Изображения интерьера пока не опубликованы/ Cообщается, что под капотом – 2,0-литровый турбомотор мощностью 238 л.с. в паре с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

Вторая модель – традиционный седан Volga C50, построенный на базе Geely Preface. Он претерпел еще меньше изменений: новая решетка радиатора и эмблема, но в остальном – практически копия китайского оригинала. Впрочем, это не обязательно недостаток, ведь Preface отличается лаконичным дизайном, хотя и немного скучноватым, напоминающим Passat и, с некоторых ракурсов, американскую Honda Accord.

Volga C50

Интерьер C50 также оставили почти без изменений: тот же четырехспицевый руль, цифровая приборка и вертикальный экран мультимедиа. Седан оснащается 2,0-литровым турбочетверкой в версиях на 150 л.с. и 200 л.с. в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Volga пока не объявила цены, но обе модели будут выпускаться на бывшем заводе Volkswagen Group в Нижнем Новгороде, который ранее собирал Skoda и VW для российского рынка.