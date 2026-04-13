Казахстан увеличит утильсбор на ввезенные из России автомобили

В Казахстане не ждут скачка цен из-за коррекции утильсбора для машин из РФ

Власти Казахстана завершают оформление приказа о повышении утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили, ввозимые из России.

Документ уже направлен на регистрацию в органы юстиции. Как пояснили в Министерстве промышленности, эта мера призвана убрать ценовой дисбаланс внутри Евразийского экономического союза. Ставки для машин из РФ установят на том же уровне, что действует в самой России.

В министерстве спешат успокоить местных водителей: резкого взлета цен на авто в стране не предвидится. Хотя стоимость конкретно российских машин вырастет пропорционально новому коэффициенту, их доля на рынке незначительна. Например, в 2024 году продажи таких авто составили лишь 0,43% (883 единицы) от общего числа новых машин в Казахстане, в 2025 году – 1,31% (3088 единиц) и за 2 месяца 2026 года – 1,62% (447 шт.)

Основной импорт сегодня идет из Китая, Японии, Кореи и ОАЭ.

Среди машин из РФ, которые попадут под изменения, – бюджетные Лады (Granta, Vesta и Niva), а также коммерческий транспорт ГАЗ и КАМАЗ, который традиционно востребован в сегменте спецтехники. При этом в самой республике налажена сборка этих брендов, что также смягчает возможные последствия.

Ранее похожую инициативу уже предлагало Министерство экологии, предложив уравнять с Россией и Белоруссией сборы на автомобили и сельхозтехнику.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
13.04.2026 
