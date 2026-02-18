Популярный кроссовер в соседней стране на 1,4 млн рублей дешевле, чем в РФ

JAC JS6 в Казахстане стоит на 48% меньше российского аналога

В Казахстане новый кроссовер JAC JS6 обходится покупателям почти вдвое дешевле, чем по другую сторону границы. За версию Luxury с турбомотором на 174 л. с. и роботом местные дилеры просят 9,59 млн тенге – это примерно 1,5 млн рублей по текущему курсу. Причем речь идет о свежей машине 2024 года, без учета каких-либо акций.

JAC JS6

А вот в России за точно такую же комплектацию с вас попросят 2,9 млн рублей. Эта цифра фигурирует в официальном прайс-листе как максимальная рекомендованная цена для моделей текущего года выпуска. Получается, разница между двумя странами, входящими в ЕАЭС, составляет целых 1,4 млн рублей, или 48%. Другими словами, в Казахстане автомобиль стоит почти половину от российской цены.

Ситуация с топовыми версиями выглядит аналогично. Казахстанская комплектация Intelligent оценивается в 10 млн тенге (около 1,54 млн рублей). У нас же похожий по оснащению вариант Flagship потянет уже на 3 млн рублей. Разрыв в стоимости и здесь превышает отметку в 1,4 млн.

