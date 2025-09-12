#
Энергетический куб: самая боевая «классика»

Лада VFTS стала самым массовым болидом раллийной группы В

Одна из самых культовых модификаций «пятерки» родилась в Вильнюсе.

Последняя «классика»: тройной ретротест к 45-летию ВАЗ-2105

Прославленный советский гонщик Стасис Брундза уже не первый год дорабатывал Жигули и выходил на старт Чемпионата мира по ралли.

Но именно с ВАЗ‑2105 в названии появились буквы, знакомые любому интересующемуся историей автоспорта – VFTS (Вильнюсская фабрика транспортных средств).

Lada VFTS
Lada VFTS
Рецепт постройки Лады VFTS был прост и эффективен. Усиленный и максимально облегченный кузов, ставший с годами легендарным обвес, усиленная подвеска и тормоза. Форсированный двигатель 1600 выдавал 170–180 л. с. Можно было бы и больше, но тогда бы сильно пострадал ресурс. В системе питания – горизонтальные карбюраторы Weber и четыре дроссельные заслонки.

Были эксперименты и с двухвальной головкой блока собственной конструкции, снабженной турбонаддувом. Такой мотор развивал 280 сил.

Но и с «базовым» двигателем Lada VFTS была быстра. А главное, автомобиль получился одновременно сбалансированным, легким в пилотаже, надежным и относительно доступным.

Всё это сделало Ладу VFTS самым массовым болидом раллийной группы В.

И по сей день VFTS или ее реплики можно увидеть во многих чемпионатах Восточной Европы. В венгерском первенстве Лады они по-прежнему составляют большую часть пелотона.

  • Тройной ретротест «квадратных Жигулей» к 45-летию ВАЗ-2105 – по этой ссылке.
Виноградов Александр
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 2890
12.09.2025 
Фото:из архива «За рулем»
