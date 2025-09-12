Последняя «классика»: тройной ретротест к 45-летию ВАЗ-2105
Мои первые шаги в качестве водителя были на лесной дорожке на отцовском ВАЗ‑2105 1982 года выпуска: «аккуратно отпускай педаль сцепления и нажимай на газ». Поэтому история вазовской «пятерки», которой в этом году исполняется 45 лет, – еще и моя личная.
В чем была удача этих машин? И почему со временем они так сильно стали терять в качестве? Чтобы выяснить это, мы собрали вместе ВАЗ‑2105 1981 года, «четверку» из 1985‑го и ВАЗ‑2107, сделанный в 1988 году.
Баланс стиля
Новомодные блок-фары, обилие пластика, массивные бамперы – всё это гармонично вписалось в кузов, созданный еще в середине 60‑х годов.
Конечно, к началу выпуска «пятерки» в 1980 году кузову придали модную «огранку». Причем гармоничны все версии: седан 2105, универсал 2104 и, конечно, «люксовый» седан 2107. В детстве «семерка» была одной из моих любимиц, особенно в цвете «рубин».
Наш ВАЗ‑2105 – из ранних, 1981 года. В интерьере хватает ранних «артефактов»: конические антибликовые стекла приборов, плоские дверные обивки, большие подголовники, иная открывашка крышки вещевого ящика. Сегодня такие вещи редки и оттого ценны, хотя помню, что в нашей семейной машине признаки ранних выпусков раздражали: хотелось машину свежее. Но тогда я еще не понимал, что поздние автомобили были уже не те!
Сейчас ранние элементы на вес золота, ведь уже к середине 80‑х годов салон изменился, что наглядно демонстрирует наш ВАЗ‑2104. И если дорогие сферические стекла приборки стали жертвой «рационализации», то новые объемные дверные карты должны были быть с самого начала. Но, как это часто бывает, их производство наладили не сразу.
Борьба с излишествами: ВАЗ‑2107
Эти дверные обивки продержались лишь до развала СССР. Уже в начале 90‑х годов они снова уступили место плоским дверным картам – они дешевле. Больше всего от удешевления «досталось» ВАЗ‑2107.
Салоны ранних «семерок» радовали и глаз, и руки. Богатая палитра цветов, дорогой велюр сидений и дверей. Именно ВАЗ‑2107 первым лишился привычных жигулевских плафонов на средних стойках и обивки потолка «в дырочку». Вместо этого потолок сделали формованным, с верхним светом. Как на иномарках! И чуть позже – на «восьмерке».
Но вместе с Союзом всё это исчезло. Передние сиденья с интегрированными подголовниками одели в дешевую тряпку, двери затянули в дерматин. А над головой снова появилась отделка с дырками. Зачем выпускать оригинальные и более дорогие детали? И так купят… В девяностые годы заводу нужно было выживать, не забывая отстегивать процент многочисленным «акционерам» в спортивных костюмах.
Дайте ремня!
Из-за подобной унификации усохла и гамма двигателей. А ведь вначале новое семейство «классики» получило не только модную внешность, но и оригинальный мотор. В приводе ГРМ впервые в СССР вместо привычной цепи прописался ремень. С 1300 кубиков объема сняли нормальные для тех лет 64 силы. Не шибко много, но в целом «пятерка» едет уверенно.
А главное – тихо! Благодаря отсутствию цепи стало меньше шума из-под капота.
Любопытно, что более тяжелый универсал с таким же мотором разгоняется еще веселее – из-за «короткой» главной пары. Конечно, при этом максимальная скорость у ВАЗ‑2104 меньше – всего 135 км/ч.
Набирать их желания нет. До 110–120 км/ч универсал рулится стабильнее седана, но потом задняя часть начинает «гулять». Я отмечал это на всех ВАЗ‑2104, на которых ездил.
С началом 90‑х годов мотор с ремнем исчез: слишком дорого было производить оригинальный короткий блок цилиндров, головку цилиндров, литую из алюминиевого сплава клапанную крышку. По той же причине – унификация! – исчезли и модификации с двигателем 1.2 от «единички». Остался лишь «третий» полуторалитровый двигатель – тот, что по умолчанию стоял на седане 2107.
Грани истории
История последнего семейства Жигулей началась прекрасно, но была смазана чертовски долгим выходом на пенсию. Вместо того чтобы завершить жизнь классического семейства с выходом переднеприводного ВАЗ‑2108, Жигули задержали на конвейере. И они в итоге пережили «девятки» и «восьмерки»!
С годами последняя «классика» стала проще и съехала с главного завода. Качество пробило дно, а металл гнил от прогноза погоды. Всё былое величие осталось где-то в восьмидесятых.
Дольше всех продержался ВАЗ‑2107: последние машины были выпущены в 2014 году в Египте. Кто бы знал, где Жигули окончат свой производственный путь…
|
|
|
|
Но весь этот негатив забывается, а добрая память останется. Поздние машины уже доживают свой век. А самые первые «пятерки», «четверки» и «семерки» попадают в руки коллекционеров, чтобы радовать людей уже в качестве экспонатов выставок. «Квадратные» Жигули для многих стали билетом в мир автомобилей, и я тут не исключение.
Данные производителей
|
|
ВАЗ-2105
|
ВАЗ-2104
|
ВАЗ-2107
|
Снаряженная / полная масса
|
995 кг / 1355 кг
|
1020 кг / 1475 кг
|
1030 кг / 1460 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
21 с
|
18,5 с
|
17 с
|
Максимальная скорость
|
145 км/ч
|
135 км/ч
|
150 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92/39 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
– / – / 8,2 л / 100 км
|
– / – / 10,0 л / 100 км
|
8,9 / 7,4 / 8,5 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/8
|
Рабочий объем
|
1294 см³
|
1294 см³
|
1499 см³
|
Мощность
|
47 кВт / 64 л. с. при 5600 об/мин
|
47 кВт / 64 л. с. при 5600 об/мин
|
52 кВт / 71 л. с. при 5000 об/мин
|
Крутящий момент
|
92 Н·м при 3400 об/мин
|
92 Н·м при 3400 об/мин
|
105 Н·м при 3500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
задний
|
Коробка передач
|
М4
|
Передаточные числа: I / II / III / IV / з.х.
|
3,67 / 2,10 / 1,36 / 1,00 / 3,53
|
Главная передача
|
4,1
|
4,3
|
3,9
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная
|
Рулевое управление
|
червячное
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые / барабанные
|
Шины
|
165/80 R13
|
165/80 R13
|
175/70 R13
