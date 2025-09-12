Последняя «классика»: тройной ретротест к 45-летию ВАЗ-2105

«За рулем» вспомнил молодость с «пятеркой» 1081 года, «четверкой» 1985‑го и ВАЗ‑2107 1988-го

Мои первые шаги в качестве водителя были на лесной дорожке на отцовском ВАЗ‑2105 1982 года выпуска: «аккуратно отпускай педаль сцепления и нажимай на газ». Поэтому история вазовской «пятерки», которой в этом году исполняется 45 лет, – еще и моя личная.

В чем была удача этих машин? И почему со временем они так сильно стали терять в качестве? Чтобы выяснить это, мы собрали вместе ВАЗ‑2105 1981 года, «четверку» из 1985‑го и ВАЗ‑2107, сделанный в 1988 году.

Баланс стиля

Новомодные блок-фары, обилие пластика, массивные бамперы – всё это гармонично вписалось в кузов, созданный еще в середине 60‑х годов.

Конечно, к началу выпуска «пятерки» в 1980 году кузову придали модную «огранку». Причем гармоничны все версии: седан 2105, универсал 2104 и, конечно, «люксовый» седан 2107. В детстве «семерка» была одной из моих любимиц, особенно в цвете «рубин».

Наш ВАЗ‑2105 – из ранних, 1981 года. В интерьере хватает ранних «артефактов»: конические антибликовые стекла приборов, плоские дверные обивки, большие подголовники, иная открывашка крышки вещевого ящика. Сегодня такие вещи редки и оттого ценны, хотя помню, что в нашей семейной машине признаки ранних выпусков раздражали: хотелось машину свежее. Но тогда я еще не понимал, что поздние автомобили были уже не те!

ВАЗ-2104 1985, ВАЗ‑2105 1981, ВАЗ‑2107 1988

Сейчас ранние элементы на вес золота, ведь уже к середине 80‑х годов салон изменился, что наглядно демонстрирует наш ВАЗ‑2104. И если дорогие сферические стекла приборки стали жертвой «рационализации», то новые объемные дверные карты должны были быть с самого начала. Но, как это часто бывает, их производство наладили не сразу.

Борьба с излишествами: ВАЗ‑2107

Эти дверные обивки продержались лишь до развала СССР. Уже в начале 90‑х годов они снова уступили место плоским дверным картам – они дешевле. Больше всего от удешевления «досталось» ВАЗ‑2107.

До начала 90‑х годов ВАЗ‑2107 считался одним из самых престижных и элегантных отечественных автомобилей.

Помимо базового полуторалитрового мотора, у ВАЗ‑2107 встречался 1300‑кубовый двигатель 2105 (обозначение машины – ВАЗ‑21072), а также топовый двигатель 1.6 на ВАЗ‑21074. У ВАЗ‑2107, как и других «люксовых» моделей Жигулей (2103 и 2106), весь багажник отделан пластиком.

Салоны ранних «семерок» радовали и глаз, и руки. Богатая палитра цветов, дорогой велюр сидений и дверей. Именно ВАЗ‑2107 первым лишился привычных жигулевских плафонов на средних стойках и обивки потолка «в дырочку». Вместо этого потолок сделали формованным, с верхним светом. Как на иномарках! И чуть позже – на «восьмерке».

Высокая панель с полноценной консолью выгодно отличала салон ВАЗ‑2107. Впервые у Лады на передней панели было четыре дефлектора, причем в средние, как в иномарках, можно было подать воздух напрямую с улицы.

Тахометр раньше был прерогативой люксовых моделей. На первых «семерках» – формованный потолок с центральным плафоном. Позже от него отказались.

Но вместе с Союзом всё это исчезло. Передние сиденья с интегрированными подголовниками одели в дешевую тряпку, двери затянули в дерматин. А над головой снова появилась отделка с дырками. Зачем выпускать оригинальные и более дорогие детали? И так купят… В девяностые годы заводу нужно было выживать, не забывая отстегивать процент многочисленным «акционерам» в спортивных костюмах.

Передние сиденья с интегрированными подголовниками были самыми удобными среди всех Жигулей. В начале 90‑х годов обивка из дорогого велюра уступила место обычной дешевой «тряпочке».

Дайте ремня!

Из-за подобной унификации усохла и гамма двигателей. А ведь вначале новое семейство «классики» получило не только модную внешность, но и оригинальный мотор. В приводе ГРМ впервые в СССР вместо привычной цепи прописался ремень. С 1300 кубиков объема сняли нормальные для тех лет 64 силы. Не шибко много, но в целом «пятерка» едет уверенно.

А главное – тихо! Благодаря отсутствию цепи стало меньше шума из-под капота.

ВАЗ-2105

У первых машин была иная форма клапанной крышки, а также иное крепление масляного фильтра. Несмотря на «живущие» в багажнике запасное колесо и топливный бак, места для багажа хватает.

Любопытно, что более тяжелый универсал с таким же мотором разгоняется еще веселее – из-за «короткой» главной пары. Конечно, при этом максимальная скорость у ВАЗ‑2104 меньше – всего 135 км/ч.

Набирать их желания нет. До 110–120 км/ч универсал рулится стабильнее седана, но потом задняя часть начинает «гулять». Я отмечал это на всех ВАЗ‑2104, на которых ездил.

Подобный интерьер был актуален для стыка 70–80‑х годов. Отличительная особенность ранних машин – боковое расположение замка крышки бардачка. У самых первых машин были плоские дверные карты на основе оргалита. А с 1984 года появились пластиковые обивки.

Антибликовые конические стекла приборов подсмотрели на иномарках. Новые передние сиденья – с большими подголовниками. До начала 90‑х обивка была из кожзама.

С началом 90‑х годов мотор с ремнем исчез: слишком дорого было производить оригинальный короткий блок цилиндров, головку цилиндров, литую из алюминиевого сплава клапанную крышку. По той же причине – унификация! – исчезли и модификации с двигателем 1.2 от «единички». Остался лишь «третий» полуторалитровый двигатель – тот, что по умолчанию стоял на седане 2107.

Грани истории

История последнего семейства Жигулей началась прекрасно, но была смазана чертовски долгим выходом на пенсию. Вместо того чтобы завершить жизнь классического семейства с выходом переднеприводного ВАЗ‑2108, Жигули задержали на конвейере. И они в итоге пережили «девятки» и «восьмерки»!

ВАЗ‑2104

С годами последняя «классика» стала проще и съехала с главного завода. Качество пробило дно, а металл гнил от прогноза погоды. Всё былое величие осталось где-то в восьмидесятых.

Дольше всех продержался ВАЗ‑2107: последние машины были выпущены в 2014 году в Египте. Кто бы знал, где Жигули окончат свой производственный путь…

Для своих габаритов универсал ВАЗ‑2104 вместителен. Дверной проем немного съели новые задние фонари – у «двойки» проем был шире. Запасное колесо в универсале обрело свою нишу и не съедает объем багажника.

Но весь этот негатив забывается, а добрая память останется. Поздние машины уже доживают свой век. А самые первые «пятерки», «четверки» и «семерки» попадают в руки коллекционеров, чтобы радовать людей уже в качестве экспонатов выставок. «Квадратные» Жигули для многих стали билетом в мир автомобилей, и я тут не исключение.

Данные производителей

ВАЗ-2105 ВАЗ-2104 ВАЗ-2107 Снаряженная / полная масса 995 кг / 1355 кг 1020 кг / 1475 кг 1030 кг / 1460 кг Время разгона 0–100 км/ч 21 с 18,5 с 17 с Максимальная скорость 145 км/ч 135 км/ч 150 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92/39 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл – / – / 8,2 л / 100 км – / – / 10,0 л / 100 км 8,9 / 7,4 / 8,5 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый Расположение спереди, продольно Конфигурация / число клапанов Р4/8 Рабочий объем 1294 см³ 1294 см³ 1499 см³ Мощность 47 кВт / 64 л. с. при 5600 об/мин 47 кВт / 64 л. с. при 5600 об/мин 52 кВт / 71 л. с. при 5000 об/мин Крутящий момент 92 Н·м при 3400 об/мин 92 Н·м при 3400 об/мин 105 Н·м при 3500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода задний Коробка передач М4 Передаточные числа: I / II / III / IV / з.х. 3,67 / 2,10 / 1,36 / 1,00 / 3,53 Главная передача 4,1 4,3 3,9 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная Рулевое управление червячное Тормоза: спереди / сзади дисковые / барабанные Шины 165/80 R13 165/80 R13 175/70 R13