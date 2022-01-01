Жигули, которых не должно было быть: 7 удивительных фактов о ВАЗ-2106

Путаница с индексами, чужой мотор, экспортная «канадка», эксклюзивная «полседьмого» и даже кемпер — в длинной истории легендарной «шестерки» много интересного и непонятного.

Шесть или семь?

История рождения одной из самых массовых моделей ВАЗ — причудливая и странная. За почти три десятилетия произвели почти 4,4 млн ВАЗ-2106 всех модификаций. А ведь легендарной «шестерки» не должно было быть!

Индекс ВАЗ-2106 запланировали еще в 1968 году для люксового седана второго поколения. То есть именно будущая «семерка» ВАЗ-2107, до которой оставалось еще 15 лет, должна была носить индекс ВАЗ-2106.

Ранний ВАЗ-2106 с классической (богатой) отделкой.

Но в начале 1970-х на заводе по требованиям «Автоэкспорта» серьезно занялись модификациями для поставок за рубеж. И в первую очередь для экспорта ориентировали люксовую, с более богатой отделкой, версию «трешки» — ВАЗ-21031. Машина обрела катафоты на задних крыльях, оригинальные указатели поворотов на передних, новые решетку радиатора, бамперы и задние фонари.

А чтобы отчитаться перед министерством о новой люксовой модели (а не просто о модификации), машину наделили индивидуальным индексом — ВАЗ-2106.

Чужой мотор

Двигатель ВАЗ-2106, доставшийся седану от Нивы.

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В то же время ВАЗ полным ходом разрабатывал двигатель для Нивы. Внедорожнику адресовали мотор объемом 1,605 л (80х80 мм), который на стенде выдавал 84 л.с. Но по просьбе заводских спортсменов диаметр цилиндров уменьшили до 79 мм, а рабочий объем, соответственно, до 1,57 л. Автомобили с таким мотором попадали в спортивный класс до 1,6 л.

ВАЗ планировал выпускать 25 тыс. внедорожников ВАЗ-2121 в год. Но такой объем производства делал двигатель 1,6 л нерентабельным. Именно поэтому ВАЗ-21031 (уже тогда ВАЗ-2106) получил самый мощный из жигулевских 80-сильный мотор.

Самая престижная и самая доступная

Салон ранней «шестерки» с отделкой «под дерево».

Первые «шестерки» отличались невиданной в СССР роскошью: богатые сиденья с подголовниками, пленка «под дерево» на панели приборов, блестящая металлическая решетка радиатора и окантовка колесных арок.

Фонарики в торцах дверей со временем исчезли.

Со временем от многого отказались. Вместо фонариков в торцах дверей стали ставить катафоты, исчезли «дерево» в салоне, хром над колесами и катафоты на задних крыльях.

Упрощенная «шестерка» начала 1990-х.

В начале 1990-х делали даже «шестерки» без молдингов. Правда, недолго. Тогда «шестерка» уже перестала быть престижной. Более итого, была одной из самых дешевых машин.

Поздний ВАЗ-21063 с упрощенной отделкой.

Большинство автомобилей у нас с начала 1980-х комплектовали менее мощными моторами: ВАЗ-21061 — двигателем 1,45 л мощностью 77 л.с., ВАЗ-21063 — 1,3 л, 69 л.с. Применение менее мощных двигателей отчасти было обусловлено требованиями экспорта. На многих рынках котировались именно такие версии.

«Канадка» с брусьями

Модель ВАЗ-2106-37 для экспорта в Канаду.

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«Шестерку» экспортировали во многие страны. Самые интересные модификации — канадские версии ВАЗ-2106-37 с двигателем 1,6 л и ВАЗ-21061-37 с 1,5-литровым мотором. Автомобили получили нейтрализаторы и адсорберы. Вместо катафота на задних крыльях, в соответствии с местными требованиями, поставили фонарики. Опять же по канадским требованиям машины получили иные бамперы на гидробуферах и даже защитные брусья в дверях. Все это предварительно испытывали на полигоне НАМИ.

Канадские автомобили имели инерционные ремни безопасности, дополнительные красные лампы Hazard (опасность) и Brake (тормоза) на панели приборов.

Местным покупателям предлагали опционные рули, набалдашники рычага коробки передач, магнитолы.

С 1978 по 1982 годы в Канаде продали 12 900 «шестерок». Планировали поставлять машины и в Соединенные Штаты. Для этого даже испытывали автоматические коробки. Но отношения с США сильно охладели после начала войны в Афганистане.

Самый успешный раллийный автомобиль СССР

Раллийная «трешка» с двигателем 1,6 л на ралли «Акрополис».

Лучший результат в ралли мирового уровня за всю историю участия в них советских спортсменов — шестое место в абсолютном зачете ралли «Акрополис» в 1976 году. Экипаж Стасис Брундза/Арвидас Гирдаускас выступал там на ВАЗ-2103 с двигателем 1,6 л с двумя горизонтальными карбюраторами Weber. То есть гибриде «трешки» и «шестерки».

Полседьмого

«Полседьмого», сделанная в единичном экземпляре.

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Одна из самых удивительных модификаций «шестерки» — автомобиль, который в 1979 году сделали в единственном экземпляре по заказу министерства и, по слухам, для семьи генсека Брежнева.

На машину поставили сделанные вручную капот и решетку радиатора в стиле ВАЗ-2107, до начала выпуска которого оставалось еще несколько лет. Приборная панель осталась стандартной, а сиденья тоже поставили «седьмые» — высокие.

Заводские остряки метко прозвали эксклюзивную машину «полседьмого». Жаль, что судьба этого автомобиля неизвестна.

Турист: шесть на два

ВАЗ-2106 Турист.

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Еще один удивительный автомобиль на базе ВАЗ-2106 — пикап с условным названием Турист. Автомобиль без чертежей, «по месту», строили в 1981-м по указанию руководства завода.

Машина задумывалась для романтических путешествий вдвоем — с раскладной палаткой в кузове. Поначалу кузов туристического пикапа даже планировали прикрыть двумя створками с электроприводом. Потом остановились на одностворчатой крышке, которую поднимали вручную.

Автомобиль окрасили и собрали к очередной выставке. Но руководство завода стремительно потеряло к проекту интерес. Дальнейшая судьба чудного прототипа тоже неизвестна.

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Фото: из архива «За рулем»