Вы не поверите — этот танк был трехэтажным!

«За рулем» рассказал, почему советские танкисты не любили американский танк М3 «Ли»

В московском музее «Моторы войны» представлены редчайшие экземпляры военной техники. Например, американский средний танк М3 (он же «Генерал Ли»), который отличается необычной конструкцией.

У заокеанских инженеров не было опыта создания орудийных башен, способных вместить орудия среднего и большого калибра. Поэтому основная 75‑миллиметровая пушка располагалaсь в смещенном вправо спонсоне, закрепленном в корпусе, и имела углы горизонтальной наводки всего лишь 15° в каждую сторону.

На крыше высокого бронекорпуса располагалась башня с 37‑миллиметровой пушкой. Она полностью поворачивалась за 15 секунд электрогидравлической системой. В небольшой командирской башенке на третьем этаже размещался 7,62‑мм пулемет Browning M1919A4 (всего на танке было 3–4 таких пулемета).

Высота американского танка М3 превышает ширину и составляет более трех метров.

Отличительная особенность модификации М3 Ли в музее «Моторы войны» – дизельный мотор, тогда как на большинстве танков стояли бензиновые авиационные карбюраторные двигатели Continental R975 воздушного охлаждения. Два дизеля General Motors 6-71 6046 водяного охлаждения суммарной мощностью 375 л. с. разгоняли танк массой 28 тонн до 46 км/ч.

Наши танкисты M3 недолюбливали. С одной стороны, он был надежным и неприхотливым. И просторным – для доступа служили обычные прямоугольные двери, а внутри места хватало и для нескольких бойцов десанта.

Краска внутри изначально оказалась горючей – боевое отделение приходилось перекрашивать.

Но и снарядам попасть в высокий силуэт было проще. Слабая клепаная 57‑миллиметровая лобовая броня часто пробивалась, при этом осколки заклепок поражали экипаж из шести человек. В бортовой проекции 38‑миллиметровая броня поражалась даже из 37‑миллиметровых пушек. А башню клинило при рикошете снарядов малого калибра от верхней части «лба».

Для доступа в моторный отсек в корме есть люки, а его крыша съемная.

По ленд-лизу в СССР было экспортировано почти 1400 танков М3, хотя из-за атак на конвои только около тысячи из них достигли советских портов.

Об уникальных экспонатах военной техники ГАЗ и ГМЗ рассказано в этой публикации.