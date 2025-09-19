#
Geely Emgrand
19 сентября
Это совершенно иной уровень: представлены фото интерьера нового Geely Emgrand
Будущее электротранспорта России определят в Москве
19 сентября
Будущее электротранспорта России определят в Москве
Это мероприятие оказалось не только зрелищным, но и полезным для автомобилистов
19 сентября
Это мероприятие оказалось не только зрелищным, но и полезным для автомобилистов
Советский тюнинг — история в фотографиях: это не только катафоты и антенны

Наши «самоделкины» исходили из двух простых принципов: удобно и красиво (да, не без этого!), а иногда старались совместить первое со вторым. Ну а порой частники просто создавали модификации отечественных моделей, до которых у заводов не доходили руки.

Наиболее ортодоксальных поклонников советских ретромобилей, особенно тех, кто оценивает каждую деталь на предмет соответствия модели определенному году выпуска, просьба не нервничать! Можно, конечно, клеймить владельцев этих машин за «колхоз» и безвкусицу. А можно попытаться понять тех, кому надо было ездить на старых машинах десятилетиями, приспосабливая их к новым реалиям и семейным нуждам.

В итоге получилось огромное собрание памятников изобретательности и трудолюбию наших сограждан. Из таких машин можно было создать отдельный раздел в каком-нибудь музее.

В галерее ниже представлена лишь малая толика подобных экземпляров. Но каких!

Сколько отверстий, заклепок и ударов молотком понадобилось, чтобы изготовить универсал из ГАЗ-А! Хочется снять шляпу! Заодно на машине, разумеется, неродной мотор и подвески от Волги.
Одна из самых поразительных конструкций! Удлиненные автомобили не редкость, а вот расширенные… Этот КИМ-10-50 увеличили в ширину на 200 мм под агрегаты ГАЗ-М20 Победа. Остается лишь поразиться терпению и трудолюбию владельца!
Универсалов в стране всегда не хватало, поэтому попытка сделать грузопассажирский автомобиль на базе Москвича-401 вполне логична. Использованы подручные материалы и задняя дверь от Москвича-423.
Приваривание багажников к трофейным автомобилям и Москвичам-400 стало популярным делом еще в 1960-е. Тогда же на первые Москвичи стали ставить более современные моторы и подвески.
Автомобиль — загадка. Как его сделали — примерно понятно. А вот почему? Но ведь укороченный, двухдверный ЗИС-110 выглядит, в принципе, довольно интересно.
Интерпретация Москвича-400-420А с упрощенными деталями кузова и современными агрегатами. Не оригинал, конечно. Но лучше так, чем если бы Москвич-кабриолет сгнил в ожидании полной реставрации, доступной далеко не каждому.
Если приглядеться к этой забавной пародии на американский автопром 1950-х, видно, что в основе – тоже Москвич-401, но очень творчески переработанный.
Трудно предположить, как и почему соединились Волга ГАЗ-24 с деталями от иных советских машин (скажем, дверными ручками от Москвича-2140) и чехословацкой Татрой. Но ведь соединились!
Редкие ГАЗ-69, попадающие в руки частников, как правило, превращали в более практичные в нашем климате машины, приделывая к ним жесткий верх. Иногда получалось вполне гармонично.
Некогда на Серпуховском заводе сделали опытный образец универсала на базе инвалидки С-3Д, но в серию он не пошел. Логично попытаться сделать машинку чуть более практичной. В том числе и поставив нормальные, а не крохотные штатные колеса.
Пикапы ЗАЗ-968МП выпускали в небольших количествах серийно. Но не всем досталось. Кроме того, из Запорожца, оказывается, можно сделать автомобиль с еще более могучими грузовыми свойствами.
Эта Волга ГАЗ-21 из серии «ни у кого такой нет». Чехол для запаски сзади в стиле американских автомобилей 1950-х вполне гармонирует с задними фонарями от Москвича-408.
Трехдверный вариант универсала Волга ГАЗ-24-02 сделан старательно и аккуратно и выглядит как редкая модификация серийной модели.
И, конечно, кабриолет! Наша промышленность такими модификациями не баловала, а иногда так хотелось иметь эдакую роскошь. Делали подобные конструкции из самых разных моделей, в том числе и из «копейки» ВАЗ-2101.
  • Самая первая Волга — как она становилась легендарной и культовой: «За рулем» рассказал о Волге ГАЗ‑21 — передовой модели автопрома СССР середины 1950-х.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
19.09.2025 
Фото:из архива «За рулем»
