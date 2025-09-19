Советский тюнинг — история в фотографиях: это не только катафоты и антенны
Наши «самоделкины» исходили из двух простых принципов: удобно и красиво (да, не без этого!), а иногда старались совместить первое со вторым. Ну а порой частники просто создавали модификации отечественных моделей, до которых у заводов не доходили руки.
Наиболее ортодоксальных поклонников советских ретромобилей, особенно тех, кто оценивает каждую деталь на предмет соответствия модели определенному году выпуска, просьба не нервничать! Можно, конечно, клеймить владельцев этих машин за «колхоз» и безвкусицу. А можно попытаться понять тех, кому надо было ездить на старых машинах десятилетиями, приспосабливая их к новым реалиям и семейным нуждам.
В итоге получилось огромное собрание памятников изобретательности и трудолюбию наших сограждан. Из таких машин можно было создать отдельный раздел в каком-нибудь музее.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
3 мифа о шинах для кроссоверов
|
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
|
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
В галерее ниже представлена лишь малая толика подобных экземпляров. Но каких!
- Самая первая Волга — как она становилась легендарной и культовой: «За рулем» рассказал о Волге ГАЗ‑21 — передовой модели автопрома СССР середины 1950-х.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Фото:из архива «За рулем»
93
19.09.2025
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1