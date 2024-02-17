Что за «колхоз»? Как (и зачем) в СССР переделывали автомобили
Мотор под замену
Лишь благодаря трудолюбию и смекалке советских автолюбителей многие старые машины дожили до наших дней. Есть и те, что сохранились в оригинальном состоянии. Но ведь не все могли позволить себе лишь изредка (в хорошую погоду) выкатывать машину из гаража.
Некоторые автолюбители ездили по-настоящему. Ежедневно возили семьи по городу, а по выходным – на дачу. И вынуждены были регулярно задумываться о ремонте автомобиля.
Запчасти тогда были тем дефицитней, чем старее была модель автомобиля. Переборка старого мотора – работа сложная и трудоемкая. А в результате владелец Москвича-400 и 401 получал все те же 30 сил, Победы – 52 л.с. Скоростные качества таких машин уже в 1970-е плохо сочетались с общим городским и загородным транспортным потоком.
Проще было поставить новый мотор. Книги и журналы тех лет не только поощряли такие переделки, но и давали конкретные советы. «За рулем» подробно описывал установку в Победы верхнеклапанного двигателя Волги мощностью 70-75 л.с. Устанавливали также аналогичные моторы от УАЗ-469 объемом 2,45 л. А позднее - и унифицированный с ним двигатель 2,9 л.
Такие же верхнеклапанные агрегаты монтировали и в ГАЗ-69. Причем делали это не только частники, но и государственные авторемонтные заводы.
Для многих владельцев Москвичей настольной была неоднократно изданная книга «Взаимозаменяемость узлов и агрегатов автомобилей "Москвич"». Там подробно описывали, как усовершенствовать старые машины.
Завод выпускал даже специальную версию двигателя Москвич-407С для установки на модели 400, 401 и 402. Верхнеклапанный двигатель мощностью 45 л.с. даже в 1980-х был вполне современным, и запчасти на него достать было легче. Ведь его 50-сильную версию устанавливали на Москвичи-408 и 2138 и их модификации вплоть до середины 1980-х.
Установка нового мотора чаще всего влекла за собой и новую коробку передач. Так Победы и Волги модели ГАЗ-21 обретали четырехступенчатые агрегаты и, соответственно, рычаг переключения на полу. Еще раньше на некоторые Победы и 21-е Волги ставили коробки от ГАЗ-69 – аналогичные по конструкции, трехступенчатые, но тоже с рычагом на полу.
Четырехступенчатые коробки вместе с верхнеклапанными двигателями получали и старые Москвичи.
Королевские подвески
Ездовые качества старых автомобилей по меркам даже 1970-х годов были далеко не идеальны. Особенно, если машина обрела новый мотор, а значит, стала быстрее. Да и запчасти для подвесок Победы и Москвича-400 оставались лишь у самых запасливых. Поэтому машины получали более современные передние подвески от последующих моделей.
Заодно меняли и задний мост. Часто на 21-е Волги ставили и колесные диски меньшего диаметра — от ГАЗ-24.
Поскольку колея старых машин была меньше, Москвичи-400 и 401 с широко расставленными колесами меньшего диаметра выглядели забавно. Зато машины на родных подвесках, совсем не отличающиеся устойчивостью, куда надежней и уверенней вели себя на дороге. Да и более современные шины достать было проще.
Модернизировали и тормоза. Владельцы ГАЗ-20, ГАЗ-21 и ГАЗ-12 ЗИМ ощущали, как сложно стало ездить в современном городском потоке с тормозами без усилителя. Поэтому многие машины со временем получали гидровакуумные усилители от Волги ГАЗ-24. Позднее ставили и более современные и надежные – вакуумные.
Как модернизировать тормоза Москвичей, подробно описывали в любимой книге владельцев про взаимозаменяемость узлов и агрегатов. Переделать системы на два контура (а даже у ранних Москвичей-412 тормоза были одноконтурными) оказывалось совсем не вредно. Как и поставить на модернизированные машины вместо гидровакуумныого более эффективный и надежный главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель. Такие узлы, сделанные по лицензии Girling, начали ставить на самые поздние Москвичи-412, а потом на семейство Москвич-2140.
Можно было поставить на 412-й и передние дисковые тормоза. Соответственно, изменив задние тормозные цилиндры. На такие переделки, шли реже.
С всеми удобствами
Переделки нарушали не только инженерную аутентичность автомобиля, но и его стилистику. Ведь на Победы и старые Москвичи нередко ставили более современные указатели поворотов и задние фонари.
Встречались машины и с большими задними стеклами. Выглядело негармонично. Но ведь с обзорностью у автомобилей конца 1940-х было не все благополучно.
Со временем ветшали и салоны. Старые сиденья приходили в негодность, да и были не очень комфортны для дальних поездок. А ремонтировать громоздкие изношенные «диваны» оказывалось сложнее и дороже, чем поставить добытые по случаю современные. Так, некоторые 21-е Волги и даже Победы оснащали креслами от ГАЗ-24. Ставили более современные сиденья и в Москвичи.
С годами во многих машинах появлялись новые (вместо растрескавшихся старых) рули, ручки дверей, другая фурнитура и даже приборы.
Все это удавалось делать благодаря удивительно демократичным законам и правилам, не запрещающим переоборудовать старые автомобили. Если бы их не переделывали, дорожных инцидентов из-за предельно изношенных подвесок и тормозов было бы куда больше.
Кроме того, переделки продлевали жизнь старому автомобилю. Ведь купить новую машину могли далеко не все – и очереди были длинные, и цены отнюдь не низкие.
Сегодня особый интерес и любовь вызывают автомобили, которые чудом сохранились в первозданном виде. Но и такие часто требуют реставрации. Чтобы на них хотя бы иногда ездить, а не просто поставить в музей.
Но большинство ретроавтомобилей 1940-1960-х годов дожили до наших дней с серьезными переделками. Привести такие машины в оригинальное состояние – большой труд. Но это не повод относиться с презрением к их владельцам, благодаря усилиям которых машины десятилетиями жили и работали.
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